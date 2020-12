Dansk fodbold er bedst i Skandinavien. Og hvis nogen skulle udfordre os på den præmis, er det vel svenskerne og i hvert fald ikke norsk klubfodbold.

Det er en teori, den danske angriber Kasper Junker har måttet lægge øre til, når han igen og igen bliver konfronteret med den massive succes, han oplever for Bodø/Glimt, det suveræne mesterhold i Eliteserien.

»Jeg har ikke hørt på andet hele året fra alle andre undtagen mine tætte venner, at mine præstationer bliver undermineret, fordi jeg spiller i Norge, og at det kan alle klare,« siger Kasper Junker, der er blevet hædret som topscorer i Eliteserien med 27 sæsonmål, mens han samtidig har sat holdkammerater op til scoringer med 11 assister.

Han er mildt sagt træt af debatten, om norsk fodbold har et højt nok niveau, og melder – selv om han godt ved, at det er hypotetisk og gratis – sådan ud:

Der bliver spillet langt, langt bedre fodbold heroppe end i Danmark Kasper Junker

»Jeg må bare sige, at hvis det her Bodø-hold møder et hvilket som helst skandinavisk hold – måske undtagen FC Midtjylland – så vil det smadre dem. Det er helt seriøst. Jeg har fået så mange beskeder fra tidligere trænere og holdkammerater, der kan se, hvor imponerende det er, hvad vi laver,« pointerer den tidligere Superliga-angriber fra den norske guldvinderklub, der som nævnt har haft en helt formidabel sæson.

Bodø/Glimt vandt mesterskabet med 26 sejre i 30 kampe og led kun et nederlag. Afstanden til sølvvinderne fra Molde blev på 19 point.

I Europa League blev endestationen Milan, der på hjemmebanen San Siro slog det norske hold ud af kvalifikationen med 3-2. En kamp, som Kasper Junker også scorede i.

Efter opgøret købte milaneserne Kasper Junkers holdkammerat Jens Petter Hauge, og den unge nordmand har med det samme fået rimeligt med spilletid på Serie A's tophold.

Junker har scoret mål på samlebånd i Norge.

Samtidig har Molde i øvrigt vist det norske flag frem på fornem vis ved at gå videre fra deres Europa League-gruppe, og de forhold er i Junkers øjne med til at bakke op om, at norsk fodbold fortjener mere kredit herhjemme.

»Der bliver spillet langt, langt bedre fodbold heroppe end i Danmark. Om det skyldes kunstgræsbanerne, eller folk bare gerne vil spille mere offensivt, det ved jeg ikke, men det tror jeg ikke, der er nogen, som kan sige noget til,« siger topscoreren og tilføjer:

»Heroppe spiller folk for at vinde, og jeg føler meget tit, at der i Danmark bliver spillet for ikke at tabe, og jeg kan sagtens se, at det for en forsvarsspiller i Superligaen er en fornøjelse at spille, fordi der er 10 mand, der forsvarer sig med dig, men heroppe er det en fornøjelse at være angriber, fordi der er 10 mand, der angriber.«

»Der bliver spillet mand-mand heroppe ligesom i mange af de store ligaer, og det er jo ikke for sjov, at der bliver solgt rigtig mange spillere til udlandet. Og når Hauge går ind og gør det godt i Milan, smitter det jo af på os andre,« forklarer Kasper Junker, som i Norge pludselig gør, som det passer ham, på fodboldbanen.

Jeg fik ikke nok at spise for at præstere maksimalt. Jeg har undervurderet, hvor meget det betyder at bygge kroppen op til at være klar til en fodboldkamp Kasper Junker

Sådan var det langtfra i de seks år, han spillede i Superligaen for først Randers, så AGF og til sidst Horsens.

Kasper Junker køber dog ikke præmissen, når B.T.s journalist kalder ham et flop i Danmark. Nuancerne skal med, pointerer han.

Nuvel, men facit er bare, at han siden debuten i Superligaen i 2014 kun scorede 12 mål i 108 kampe.

»Jeg vil ikke sige, at jeg var et flop, for jeg kom til en U21-EM-slutrunde, jeg scorede og lagde op til flere mål i AGF's nedrykningskamp, og jeg er trods alt blevet solgt for fem millioner kroner mellem to klubber (fra AGF til Horsens, red.). Det er der ikke mange spillere, som kan sige, de er blevet. Men når man ser på det potentiale, som jeg havde og har, så fik jeg ikke vist det nok,« erkender han.

Der var store forventninger til Junker i AGF, men talentet blev ikke forløst.

Samtidig fortæller den 26-årige skarpretter, at han nu har fundet opskriften til sin succes.

Dengang havde han ikke styr på alt uden for fodboldbanen, og som han siger, var der flere væsentlige ting, han forsømte at tage seriøst – blandt andet at spise nok.

»Jeg går også selv og tænker meget over, hvorfor tingene lykkes for mig nu. Jeg er altid kommet fra baghjul, og jeg fik først min professionelle kontrakt, da jeg var 20 år, i Randers. Så jeg er lidt bagud i forhold til andre, som får det som 16-17-årige. Jeg har skullet tilpasse mig i de ekstra år i fodboldmiljøet og lære mine egne evner at kende,« siger han og fortsætter:

»Jeg traf rigtig, rigtig mange forkerte beslutninger dengang. Der var nogle ting, jeg skulle have gjort anderledes, men det er også de ting, der gør, at jeg nu er blevet klogere og ved, hvad der virker for mig. Jeg har især brugt min mentaltræner og min agent meget på det sidste. Jeg har også skåret nogle mennesker fra, så det er vigtigt, at dem, jeg har hos mig nu, er nogle, der holder mig i det rigtige spor,« beretter han og fortæller om sit nye fokus væk fra klubhuset og ind i soveværelset og køkkenet.

Man kan hurtigt blive udråbt som en konge i Danmark, men det kan i den grad også gå den anden vej, og det mærkede jeg, da jeg var i Horsens Kasper Junker

»Nu ser jeg meget mine kampe igen, det gjorde jeg ikke før i tiden. Jeg går meget mere op i detaljerne nu, og at jeg har nogle gode vaner. Jeg fokuserer på de ting, jeg ved, jeg skal gøre for at præstere – det er de ting med at sove og spise nok, som man hører så meget om, men som jeg ikke har gjort så meget tidligere.«

»Jeg fik ikke nok at spise for at præstere maksimalt. Jeg har undervurderet, hvor meget det betyder at bygge kroppen op til at være klar til en fodboldkamp. Det har jeg mere fokus på. For mig er det vigtigt at komme ind i nogle gode vaner,« forklarer Junker og fortæller, at den altoverskyggende årsag til succesen dog er, at han kom væk fra Danmark, hvor han ligesom i denne journalists øjne var stemplet.

»Den største faktor er selvfølgelig, at jeg kom et sted hen, hvor jeg fik lov at udvikle mig. Her i Norge var der nye øjne på mig. Jeg føler, at jeg havde okay tal i AGF, men det bliver hurtigt selvforstærkende, når kritikken rammer en. Man kan hurtigt blive udråbt som en konge i Danmark, men det kan i den grad også gå den anden vej, og det mærkede jeg, da jeg var i Horsens.«

»Jeg røg ud af holdet i Horsens, og jeg havde ikke nogen dengang til at bakke mig op. Nu er jeg så sikker på mig selv, at jeg også har store krav til, hvordan mine medspillere skal spille mig. Det havde jeg ikke i Danmark. Der var jeg for sød,« afslutter Kasper Junker.

Et fl..? Nej, en spiller uden succes i Superligaen og nu topscorer og stjerne i Norge.