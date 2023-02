Lyt til artiklen

I 2013 tog den danske stjerneangriber Kenneth Zohore et valg, der fik store konsekvenser.

Et valg, der sendte ham til Brøndby på en etårig lejekontrakt, selv om han blot et år forinden havde forladt ærkerivalerne fra FC København, hvor den bomstærke angriber også havde taget store skridt i ungdomsafdelingen.

Valget - som mange fans af de to klubber vil kalde utilgiveligt - faldt en gruppe FCK'ere så meget for brystet, at de en nat inden en kamp mellem FCK og Brøndby opstøvede Zohores adresse, chikanerede ham - og tilmed ødelagde hans bil.

Det åbner den netop hjemvendte Superliga-angriber op for i Superliga-programmet Offside.

»FCK-fansene tog ikke særlig godt imod det. De buher mig sikkert stadig, når vi skal spille i Parken, men sådan er det,« fortæller han i det Offside-klip og tilføjer om episoden:

»Jeg ved ikke, hvordan de fandt ud af, hvor jeg boede, men de ringede på konstant om natten. Og da jeg så kom ned om morgenen var min bil totalt ødelagt.«

Zohore, der netop har underskrevet en halvårig kontrakt med OB i Superligaen, understreger, at han stadig står ved sit valg om at skifte til Brøndby IF, fordi det var det rette for hans karriere.

Desuden afslører han, at det var den danske stjernetræner Thomas Frank, der lokkede ham til vestegnen.