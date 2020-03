Al fodboldspil i Superligaen har på grund af den globale coronakrise været suspenderet siden 24. spillerunde blev afviklet 9. marts.

Eftersom de danske myndigheder har valgt at forlænge den næsten totale nedlukning af landet frem til efter påske, er det i øjeblikket umuligt at komme med et kvalificeret bud på, hvordan indeværende sæson skal afsluttes.

Uvisheden giver store panderykker hos ikke mindst Claus Thomsen, der er ansat som direktør i Divisionsforeningen.

»Det er vores helt klare mål at alle kampe skal spilles, og at turneringen skal afsluttes. Men der er ikke sat nogen deadline på. Lige i øjeblikket regner vi tilbage fra 30. juni. Det er dog en mulighed, at gå om på den anden side, hvis dette bliver nødvendigt,« siger Claus Thomsen til B.T.

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen. Foto: Liselotte Sabroe

Det betyder, at den igangværende Superliga-sæson risikerer først at blive afsluttet i juli, hvor spillere med kontraktudløb til sommer i givet fald stilles overfor et dilemma.

For hvem skal eksempelvis Emmanuel Sabbi repræsentere?

Det er vores helt klare mål at alle kampe skal spilles, og at turneringen skal afsluttes Claus Thomsen

Lige nu er han på kontrakt i Hobro IK, hvorfra han med virkning fra 1. juli 2020 skifter til OB.

»Hvis det besluttes at forlænge Superligaen, er der naturligvis nogle nye problemstillinger, der rejser sig og som skal håndteres,« lyder Claus Thomsens kortfattede kommentar.

Emmanuel Sabbi, billedet, er på kontrakt i Superliga-klubben Hobro IK frem til udgangen af juni. Herefter fortsætter han karrieren i OB. Foto: Henning Bagger Vis mere Emmanuel Sabbi, billedet, er på kontrakt i Superliga-klubben Hobro IK frem til udgangen af juni. Herefter fortsætter han karrieren i OB. Foto: Henning Bagger

På spørgsmålet om hvorvidt man i Divisionsforeningen først efter 1. juli vil overveje den situation, er han leveringsdygtig i dette svar:

»Vi kigger nok på det tidligere, men vi melder først ud, når vi har noget konkret at kunne fortælle.«

Claus Thomsen tør ikke komme med noget bud på, hvornår han forestiller sig, at der igen er kampaktivitet i dansk fodbolds bedste række.

»Vi kan i øjeblikket kun holde os til de udmeldinger, der kommer fra myndighederne. Men det er ikke nogen hemmelighed, at vi selvfølgelig holder os klar, så vi kan komme i gang igen, når muligheden igen byder sig,« siger Claus Thomsen.