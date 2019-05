Der bliver knald på, når FC København og Brøndby mødes søndag.

For FC København er der tale om en kamp, der kan sende guldet endegyldigt til København i tilfælde af en sejr, og for Brøndby er det en jagt på bronzemedaljer samt en optakt til pokalfinalen mod FC Midtjylland.

Og de to hold kan se frem til en kæmpe kulisse, for nu melder FC København, at der er udsolgt til det populære københavnske derby.

Lidt under 36.000 billetter er solgt, og dermed går man altså nu forgæves, hvis man havde ønsket at komme i Telia Parken til det store brag.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

FC København ligger nummer et med 11 point ned til FC Midtjylland med fire runder tilbage af Superligaen.

Dermed er der altså kun 12 point at spille om, og FCK ligner et kommende mesterhold. Men vil de være sikre på at kunne fejre, kræver det en sejr over ærkerivalerne.

Brøndby er på en femteplads nu seks point efter Esbjerg, der ligger til at tage bronzemedaljer. En sejr til Brøndby vil dog måske kunne lukke lidt af hullet.

Og så er der altså en pokalfinale i netop Telia Parken den 17. maj, hvor Brøndby møder FC Midtjylland.