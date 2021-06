Det er Danmarks rigeste, Anders Holch Povlsen, der bliver ny medejer i FC Midtjylland.

Som B.T. kunne afsløre fredag, vil klubben udvide med en stor aktiekapital på 125 millioner kroner, og det hele er faldet på plads, erfarer B.T.

Ekstra Bladet var først med historien om Anders Holch Povlsens navn som ny investor, og B.T. erfarer, at det intet ændrer på ejerskabet i forhold til Matthew Benham, der fortsat vil have stor indflydelse på især den sportslige del af forretningen med analysefirmaet Smartodds, der er med til at udpege transfermålene.

Ifølge B.T.s oplysninger vil Bestseller-koncernens øverste boss til gengæld bidrage med sin knowhow i forhold til den forretningsmæssige del af klubben.

Anders Holch Povlsens imperium ligger i samme område som FC Midtjylland med hovedsæde i Brande, og han er selv en hyppig gæst til kampene på MCH Arena.

Netop de pladser og VIP-område, Anders Holch Povlsen, ynder at komme på og i, står foran en særdeles stor renovering, lyder det fra B.T.s kilder, som beretter om planer om at udvide faciliteterne til både tilskuere, journalister og sponsorer på den store hovedtribune, der vil rejse sig noget større end de andre tre tribuner.

Samtidig skal der bygges et helt nyt klubhus, som kan indeholde alt fra administration til lejligheder til akademispillere.

Det er de forbedringer, Anders Holch Povlsens økonomiske indsprøjtning blandt andet skal gå til i det, klubben kalder Vision 2025.

De 125 millioner kroner kommer efter en sæson, hvor klubben scorede omkring en kvart milliard kroner på Champions League-kampagnen i sidste sæson.

Klubformanden og direktøren, Rasmus Ankersen og Claus Steinlein, vil fredag fortælle yderligere om Anders Holch Povlsens indtog i klubben på et pressemøde, og det har ikke været muligt for B.T. at få en kommentar inden da.