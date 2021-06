»Den, der lever stille, lever godt.«

Det er den devise, Danmarks rigeste mand, Anders Holch Povlsen, og hans familie har levet efter i årevis. For på trods af de mange milliarder på kontoen har den jyske købmand altid været den pressesky type. Men torsdag ramte han overskrifterne landet over.

Bestseller-rigmanden har købt sig ind i Superliga-klubben FC Midtjylland med en økonomisk indsprøjtning på hele 125 millioner kroner og ejer nu 25 procent. En nyhed, der potentielt kan være med til at ændre magtbalancen i toppen af dansk fodbold og af mange anses som en direkte krigserklæring mod de københavnske rivaler i FC København og Brøndby.

Nu har midtjyderne pludselig Danmarks rigeste mand i ryggen, og musklerne er over natten vokset markant hos direktør Claus Steinlein og co. Med andre ord en kæmpe nyhed.

Jeg tror ikke, at I skal forvente fra Anders, at der kommer de helt store armbevægelser i pressen. Rasmus Ankersen, bestyrelsesformand i FC Midtjylland

Alligevel var Anders Holch Povlsen – meget sigende – ikke selv til stede på fredagens pressemøde, da FC Midtjylland præsenterede deres nye, kendte investor.

»Jeg tror, jeg vil sige det sådan, at vi nu har en ejerkreds, der godt kan lide at være diskrete, og den, der lever stille, lever godt. Jeg tror ikke, at medierne skal forvente fra Anders, at der kommer de helt store armbevægelser i pressen,« sagde FCMs bestyrelsesformand, Rasmus Ankersen, til B.T.s spørgsmål om, hvorfor medejeren ikke deltog.

De samme toner lyder fra administrerende direktør i FC Midtjylland Claus Steinlein:

»Når vi ser en mikrofon i denne her branche, løber vi hen til den, og der er Anders jo anderledes. Anders er, som han er, og jeg har fået et rigtig godt forhold til ham, og der er mange i Midtjylland, som har fået et godt forhold til ham. Han er kommet ind for at tjene penge,« siger Steinlein til B.T.

Foto: pressefoto Vis mere Foto: pressefoto

»Det sjove ved at være i fodboldklubber er, at selvom vi er små virksomheder, og i Anders' økonomi er vi en meget, meget lille økonomi, så er vi brandingmæssigt vel Jyllands mest eksponerede brand efter Lego, og vi får sindssygt meget omtale, som Anders er bevidst om. Vi får ham ikke til at udtale sig, vi får ham ikke til at være en del af dagligdagen i Midtjylland. Det er det strategiske og overordnede, han skal hjælpe os med.«

Den sky forretningsmand fortsætter altså den stille tilværelse i baggrunden, på trods af at han nu indtræder i, hvad der oftest kan ende med at være et minefelt. En ekstremt eksponeret fodboldverden, hvor følelserne ofte sidder uden på tøjet, ikke kun hos fans, men også blandt de rige klubejere.

FC Københavns Lars Seier Christensen og Brøndbys Jan Bech Andersen er eksempler på netop det, men det bliver efter alt at dømme ikke den rolle og position, man vil se Anders Holch Povlsen i.

Lært af fortiden har Bestseller-koncernens øverste boss gjort en dyd ud af at gå stille med dørene.

Foto: PR Vis mere Foto: PR

Omkring årtusindeskiftet var familien omdrejningspunkt i to sager om kidnapning og trusler, hvor først en tidligere soldat brød ind i deres hjem og lagde trusselsbreve. Senere blev en søn af en Bestseller-arkitekt kidnappet i Bangladesh, hvor kidnapperne troede, at de havde fået fat i den danske milliardær.

»Nej, nej, nej. Du ser ikke mig eller min familie på den røde løber eller til gallapremierer og den slags. Aldrig. Det er helt bevidst fra vores side at holde os tilbage,« sagde Holch Povlsen i et interview med Børsen i 2018.

Der er ellers alle muligheder for at føre sig frem, hvis det var den 48-årige forretningsmands stil.

Anders Holch Povlsen blev i slutningen af 2020 opgjort til at være god for ikke mindre end 53,18 milliarder kroner, og i marts i år rykkede danskeren ind i top-200 over verdens rigeste med en placering som nummer 198 på Bloombergs liste.

Anders Holch Povlsen ejer så meget jord i Skotland, at de britiske medier omtaler ham som 'kongen af Skotland'. På billedet ses et af hans skotske godser. Foto: Aldourie Castle/PR-foto Vis mere Anders Holch Povlsen ejer så meget jord i Skotland, at de britiske medier omtaler ham som 'kongen af Skotland'. På billedet ses et af hans skotske godser. Foto: Aldourie Castle/PR-foto

Alligevel er der undtagelser fra reglen om altid at holde sig ude af rampelyset.

Den jyske milliardær har været storsponsor for den nu tidligere Formel 1-kører Kevin Magnussen, hvor han af og til kunne ses i garagen til diverse grandprixer, og Anders Holch Povlsen har også selv vist, at han er glad for fart.

På en sommeraften tilbage i 2015 satte han sig ind i sin luksusbil, en Tesla Model S, og drønede afsted på E45. Her blev han snuppet for for at køre 212 km/t på en strækning, hvor man kun måtte 130 km/t, hvilket kostede ham en bøde og en frakendelse af kørekortet.

FC Midtjyllands nye medejer har også relationer i den absolutte elite.

Blå og Anders Holch Povlsen er 48 år og gift med Anne Holch Povlsen.

Parret bor på Constantinsborg vest for Aarhus.

Anders Holch Povlsen har ifølge Berlingske en estimeret formue på 53,18 milliarder kroner.

Den danske rigmand har aktier i blandt andet Normal, Nemlig.com, Asos, Zalando og FC Midtjylland.

Anders og Anne Holch Povlsen mistede tre af deres fire børn i det tragiske terrorangreb på Sri Lanka i påsken 2019.

11. marts 2020 blev parret beriget med tvillinger:

»Familien glæder sig ubeskriveligt over de to små mirakler, både til at lære dem at kende og til, at de bliver en livsbekræftende og glædelig del af familien,« oplyste parrets privatsekretær til B.T. efter fødslen.

Bestseller-bossen har et venskab med kronprins Frederik og deltog blandt andet ved kronprinsens 50-års fødselsdag, ligesom han også går på jagt med Danmarks kommende konge.

For nylig kom det i DR-podcasten 'Genstart' også frem, at statsminister Mette Frederiksen på et kritisk tidspunkt under coronakrisen selv ringede direkte til Anders Holch Povlsen og bad ham om at købe en masse kinesiske covid-19-test.

Anders Holch Povlsen overtog som 28-årig forældrenes livsværk tilbage i 2001, efter faderen, Troels Holch Povlsen, åbnede sin første tøjbutik i Ringkøbing helt tilbage i 1975. Overtagelsen skete, efter han havde fulgt familieforetagendet tæt gennem sin barndom og ungdom.

»Senere begyndte jeg at pjække fra gymnastiktimerne, for jeg ville hellere over på lageret og give en hånd med. Jeg var fascineret af det, der foregik derovre. Jeg var vel 13-14 år gammel,« fortalte den danske rigmand til Børsen i 2018.

Anders Holch Povlsen i selskab med bestyrelsesformand i AGF, Lars Fournais. Foto: Henning Bagger Vis mere Anders Holch Povlsen i selskab med bestyrelsesformand i AGF, Lars Fournais. Foto: Henning Bagger

Foruden Bestseller i Europa ejer Anders Holch Povlsen et Bestseller-imperium i Asien, der formodes at være flere milliarder værd.

En stor del af sin milliardindtjening har Anders Holch Povlsen investeret vidt og bredt, og han har store aktieposter i blandt andet Nemlig.com, discountkæden Normal og onlinetøjportalerne Asos og Zalando.

Dertil kommer, at han har opkøbt over 11 godser og landejendomme i Skotland, hvilket betyder, at han ejer mere land i Skotland end den britiske dronning.

Det er gennem holdingselskabet Heartland, at Anders Holch Povlsen har skudt 125 millioner kroner ind i FC Midtjylland.