FC København var i 2019 det klart mest populære hold målt på tilskuere og interesse.

Det viser en opgørelse, som klubben selv har offentliggjort.

Her fremgår det, at FC København var medvirkende i ni ud af de 10 mest seete klubkampe på stadion i Danmark i det forgangne år.

I otte ud af de 10 kampe foregik opgørene på klubbens egen bane i Telia Parken.

Og det er ikke kun på tilskuerinteressen, at Løverne er populære i Danmark.

Ifølge Gallups tv-liste var favoritten også FC København, da danskerne satte sig foran tv-skærmen for at se fodbold med en dansk klub.

Den er her forneden og viser, at der på top 10-listen kun var to kampe i det forgangne år, hvor FC København ikke figurerede.

Det var i opgørene Brøndby-FCM samt AGF-BIF. De to kampe er henholdvis nummer otte og ni på listen, mens resten er kampe, som involverer hovedstadsklubben. Den mest seete kamp fra sofaen var duellen mod Røde Stjerne i Champions League-kvalifikationen, og den blev set af 328.000 danskere.

Også 2020 tegner til at blive et travlt år for kontrollører og billetsælgere i Telia Parken.

Således er de røde lamper tæt på at blive tændt på Østerbro til Europa League-kampen mod Celtic 20. februar.

Telia Parken har en kapacitet 38.065 siddepladser. Af sikkerhedsmæssige årsager vil der dog ofte være færre billetter til salg til deres kampe, hvilket også vil være gældende til kampen mod Celtic.

I denne sæsons Superliga topper FC København også tilskuertallene med over en kvart million besøgende. Helt præcist 258.712. Næstefter dem kommer Brøndby med 247.171 mennesker igennem tælleapparaterne. Dog også med en kamp mere på Brøndby Stadion.