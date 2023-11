Daniel Wass var til søndagens derby mod FC København valgt som anfører som følge af, at Kevin Mensah og Ohi Omoijuanfo begge sad på bænken, og derfor havde han altså lige lidt praktisk, som skulle overstås, inde kampen kunne fløjtes op.

Men det glemte han alt om.

For da dommeren og Victor Claesson, FCKs anfører, stod klar til slå om, hvem der skulle starte med bolden, og hvilken banehalvdel hvert hold skulle have, var Daniel Wass fraværende.

»Ja, den indrømmer jeg,« siger Daniel Wass, da B.T. spørger om den spøjse situation:

Dommeren måtte lige råbe efter Wass inden kampstart. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Jeg går bare hen til mit hold og tænker slet ikke over, at jeg skal over for at trække lod, så den tager jeg på min kappe,« lyder det med et grin fra Brøndby-anføreren, som også lige blev drillet af dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen for den sjove fejl.

»Han begyndte at grine og spørge, om det var første gang, at jeg var anfører. Der kom jeg faktisk til at sige: 'ja, på udebane er det'. Jeg ved ikke, om det koster noget i bøde, men jeg kan da godt give lidt i bødekassen,« siger Daniel Wass med højt humør efter en nullert, hvor han selv blev udsat for en masse frispark.

Det var tydeligt, at FC København har bemærket Daniel Wass' gode form og store betydning for Brøndbys gode resultater i de seneste mange kampe, og han forklarede, at de blågule gæster var klar over, at der ville blive gået til netop ham.

»Det er fint nok. Det vidste vi godt. Det var en intens kamp, og en kamp som det skulle være med masser af frispark. Det var fint, det var en fin kamp,« bemærker Wass og fortsætter:

FCKs spillere gik hårdt til Wass, men det vidste Brøndby godt ville ske. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Det var to hold, som ikke ville tabe kampen, så at gå fra Parken med et point er fint.«

Daniel Wass er med sine mange gode præstationer på midtbanen blevet et emne i pressen i forhold til en landsholdsudtagelse, men han var ikke meget for selv at tale sig på Kasper Hjulmands hold.

Et hold, som muligvis skal have nye ansigter, efter Christian Eriksen og Rasmus Højlund begge gik skadede ud af Manchester Uniteds hold i lørdagens opgør mod Luton.

»Nu koncentrerer vi os lige om denne her kamp, ikke?,« siger Wass, der igen blev spurgt, om han ikke er ved at landsholdsklar igen.

»Det er ikke mig, du skal spørge om det. Jeg gør alt, hvad jeg kan for Brøndby og prøver at gøre mit bedste, og ja, det er gået rigtig fint, og det er jeg selvfølgelig glad for, så jeg vil fortsætte den periode, jeg er inde i.«

Daniel Wass har ikke været en del af landsholdet siden VM i Qatar.