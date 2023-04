Brøndby hører ikke til i top seks. Brøndby har kun to spillere i Mads Hermansen og Nicolai Vallys, som er gode nok.

Sådan har kritikken af de blågule været fra tv-eksperter som Thomas Gravesen, efter holdet i sidste uge blev rundbarberet af Randers med 0-4 på hjemmebane. En kritik, som fodbolddirektør Carsten V. Jensen i øvrigt fandt latterlig.

Søndag slog vestegnsklubben så den evige rival fra FC København med 1-0 i Parken, og det var det bedste svar, holdet kunne give, mener Daniel Wass.

»Der er mange eksperter, som skyder i øst og vest og synes, det er sjovt at svine os til. Vi ved, hvad vi står for, og hvad vi kan,« siger midtbanespilleren og tilføjer:

»Den ene dag siger de det ene, og den anden dag siger de noget andet, sådan er det at spille i Brøndby, man hører på meget røg, når det ikke går godt, og så hører man ikke rigtig noget, når det går godt.«

Brøndby havde til kampen lavet om i taktikken og skiftet formation til 3-5-2, og det var med til at gøre en forskel, lyder det fra Daniel Wass.

»Vi havde lavet lidt om i defensiven for at stå bedre defensivt, og det viste vi også i dag, hvor vi holder nullet, og vi har faktisk mange chancer, synes vi,« siger han og fortsætter:

»Vi ved, hvad vi kan, og vi har lavet lidt om på opstillingen i dag for at stå stærkere. Jeg synes ikke, de har det helt store, de får et meget, meget, meget tyndt straffespark, men vi har mange flere chancer, og det er ikke for sjovt, at deres målmand bliver kåret til man of the match,« pointerer Wass og understreger, at Brøndby ellers ikke har haft så meget fokus på topholdet i Superligaen.

»Jeg ved ikke, om vi skulle tage røven på dem. Vi gider ikke tænke på dem, vi tænker på os selv, og det andet går vi ikke op i.«

»Det er altid specielt at slå FCK. Vi var ikke stolte af os selv i sidste weekend, det kan vi være i denne weekend,« siger Daniel Wass, der i slutningen af kampen mod FC København var indblandet i tumult, da spillerne fra begge lejre røg ind i hinanden, og både Elias Jelert og Mathias Kvistgaarden fik et gult kort.

»Vi prøver at skabe lidt uro i forhold til de sidste minutter, og sådan er det. Det er lidt sjov og ballade,« slutter Wass.