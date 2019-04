Klaphat! Trættende! Tal for dig selv!

Debattør, dj og glødende FC København-fan Dan Rachlin har vakt opsigt i homofobi-debatten, som raser i dansk fodbold, efter at fans har råbt homofobiske tilråb til FC København-stjernen Viktor Fischer.

'Min fraktion i Parken, 'Cooligans', som helhjertet støtter FCK, kommer ikke med racistiske tilråb. Vi håner ikke spillere, der eksempelvis har været ude for sygdom eller dødsfald. Men ja, vi råber 'I er bøsser' til Brøndbys fans,' skriver han i en klumme på debatsiderne i Berlingske.

Det er faldet flere særligt FCK-fans for brystet, at Dan Rachlin på intet tidspunkt i klummen skriver, at han ikke længere vil bruge homofobiske udtryk på tribunen. Det kan ses på de sociale medier, hvor han får flere vrede kommentarer.

Dan Rachlin på den røde løber i Parken. Foto: Robbie Williams koncert i Parken Vis mere Dan Rachlin på den røde løber i Parken. Foto: Robbie Williams koncert i Parken

Over for B.T. siger Dan Rachlin dog, at han er blevet klogere.

»Jeg stopper med det. Det gør jeg baseret på, at jeg er blevet overbevist om, at jeg med mine fjollede fodboldsange holder liv i homofobien. Den er tikket ind,« siger han og fortsætter:

»Når det kommer til den del, der handler om at råbe 'homo' eller 'svans' eller 'bøssekarl', har jeg deltaget i det. Og jeg synger stadig med i fællessangen til Brøndby om, at de er bøsser. Men jeg er nu blevet mere og mere bevidst om, at der er homoseksuelle, der er blevet stødt over det, og jeg tænker på, om vores fodboldsange er medvirkende til, at der fortsat er homoseksuelle, der bliver chikaneret.«

Dan Rachlin understreger dog - som han også siger er hans primære pointe med klummen - at hans nye holdning ikke sker som følge af en automatreaktion fra det, han kalder 'politisk korrekte, forargede typer', som hurtigt har fordømt de homofobiske smædesange efter weekendens episoder.

Viktor Fischer og Dame N'Doye i jubel i Odense. Foto: Claus Fisker Vis mere Viktor Fischer og Dame N'Doye i jubel i Odense. Foto: Claus Fisker

»De forstår ikke mekanismerne i at være en dedikeret fodboldfan,« siger Dan Rachlin.

Han vil nemlig holde fast i, at der er en særlig kultur på tribunerne ved fodboldkampe, som man skal værne om, og som er anderledes end ude i det resterende samfund.

Men han siger, at han selvfølgelig er bevidst om, at der er grænser, der kan overskrides: Dem har han så i ly af Viktor Fischer-debatten selv rykket ved - ved også at inkludere homofobiske tilråb under fodboldkampe som et no-go for ham selv.

»Der er andre spilleregler for os fodboldfans i forhold til at synge fjollede sange og komme med had-ytringer mod modstandernes fans. Jeg stopper kun med mine ytringer, fordi folk, der har forstand på fodbold og har indsigt i fodboldfans og homoseksuelle problemstillinger, har overbevist mig om, at det er med til at puste til homofobien. Men jeg kommer fortsat til at synge hånende sange mod Brøndbys fans.«