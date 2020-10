Selv om danske fodboldklubber har bevist, at de kan håndtere fans på stadion, skal smittetallene ned, før der åbnes for flere fans, lyder det fra Socialdemokratiet.

Dansk fodbold er gået sammen i kampagnen 'Superligaordningen - sikkert stadion under COVID-19', der har til hensigt at overbevise myndighederne om, at det er forsvarligt at gå til fodbold.



Siden midten af september har der været en begrænsning på maks. 500 personer til Superliga-kampene, hvor det ellers tidligere var tilladt med 500 personer pr. sektion, hvilket betød langt flere tilskuere på stadion under den såkaldte 'Superligaordning'.

Og selv om kampagnen bestemt gør indtryk på Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, skal man ikke forvente, at den får vendt op og ned på virkeligheden. Smittetallene skal ned, før der kan komme flere fans på stadion, lyder det.

Der er ikke blevet påvist coronasmittespredning ved én eneste Superliga-kamp. Hvorfor skal klubberne rammes så hårdt?

»Det er en vurdering, som går på flere ben. Der er et hensyn til den samlede aktivitet i samfundet. Det handler ikke kun om tilskuere på stadion, når du afvikler en fodboldkamp. Det er også offentlig transport og omkringliggende barer og restauranter. Og så er der de kritiske punkter som ind- og udgange, salgsområder og toiletter.«

»Vi ved bare, at det er ved de store begivenheder, at risikoen for at skabe en supersprederevent er størst, hvor rigtig mange bliver smittet på én gang. Og ja, det er rigtigt, vi ikke kender til tilfælde fra tidligere fodboldkampe. Men det var også på et tidspunkt, hvor smittetallene var lavere, end de er nu. Risikoen for, at en smittet person tager til fodbold, er højere nu, end den var hen over sommeren,« siger Kasper Sand Kjær til B.T. og tilføjer:

»Vi følger hele tiden smittetallenes udvikling, og der er ikke noget, vi hellere vil end at åbne for flere tilskuere til Superliga-kampe. Og for den sags skyld alle andre sportsgrene.«



Man må gå i Tivoli, man må gå i zoologisk have, man må gå i biografen. Hvorfor må man ikke gå til fodbold?

»I forhold til biografer gælder de samme regler i forhold til antal og afstand som på Superliga-stadioner. Og det er bare for at sige, at reglerne er ens for alle. Tværtimod var der tidligere særlige regler for Superligaen i forhold til andre. Og jeg forstår godt argumentet for og ønsket om at genindføre det. Et Superliga-stadion er noget andet end så mange andre steder, hvor vi er til siddende arrangementer, så derfor vil vi også gerne åbne for det, så snart vi vurderer, det er forsvarligt.«

Men hvorfor må der være mange mennesker i Tivoli, hvis man ikke må gå til fodbold?



»Det kan jeg godt forstå, man tænker, men jeg tror, man kan stille mange ting over for hinanden, og der er ingen, der kan argumentere for, at der er en fuldstændig ensartet logik i det hele. Men ræsonnementet bag er, at vi ikke er tæt på hinanden i Tivoli over længere tid. Der kan man holde afstand imellem folk, der også bevæger sig rundt, så derfor er man ikke udsat på samme måde. Det er den vurdering, vi får fra sundhedsmyndighederne, hvorfor man ikke kan det ene, men det andet.



Men så kan man også argumentere for, at man kan holde samme afstand på et Superliga-stadion?

»Ja, det kan man helt sikkert.«



Hvad tænker du om, at folk kalder restriktionerne for symbolpolitik?

»Jeg synes ikke, det er symbolpolitik. Restriktionerne, vi lavede i starten af efteråret, da vi på et tidspunkt var på samme kurve som i foråret, har virket. Vi har nu fået nedbragt smittetallene – om ikke andet er de blevet stabiliseret. Så det har ikke noget med symboler at gøre. Restriktionerne har virket. Men det er klart, at det er enormt træls for alle dem, det går ud over.«

Hvad skal man forvente som fodboldklub og fodboldfan fra jeres side i forhold til restriktionerne?



»Jeg synes, der er to ting, der er vigtige at sige i forhold til fodboldklubberne. De har jo vist tidligere, at de kan gøre det forsvarligt og ansvarligt, og derfor er de i en frustrerende situation lige nu. Det eneste, de kan gøre, er at vente på, at smittetallene når et niveau, hvor vi finder det forsvarligt at åbne op. Og så har vi jo lavet forskellige kompensationsordninger, der er målrettet dem, der er afhængige af store arrangementer. Det har klubberne også adgang til, og jeg siger dermed ikke, at vi kan dække alle omkostninger, fordi der er også en masse indirekte omkostninger.«

Så det lyder til, man skal væbne sig med tålmodighed?



»Ja, det tror jeg desværre. Men personligt er jeg da også træt af at sidde og se fodbold med tomme tribuner i fjernsynet – og ikke på stadion. Jeg har meget sympati for, at vi alle gerne vil ind og se fodbold igen.«

Indtil videre er Superligaordningen sat i bero frem til 31. oktober.