Det er 'kun' fem år siden, Carsten V. Jensen var synonym med FC København.

Onsdag blev den tidligere Løve-boss præsenteret som ny fodbolddirektør hos københavnernes altoverskyggende rivaler, Brøndby.

'CV' har ganske vist haft en håndfuld år til at akklimatisere sig i ro og mag i FC Nordsjælland. Men nu foretager han – med et enkelt mellemskridt – det forbudte skifte fra de hvide inde i København til de blå-gule på Vestegnen.

»Jeg kan af gode grunde ikke sige så meget om, hvad fansene siger til det. Men jeg vælger at sige, at jeg har haft to professionelle karrierer. Én som spiller og én som sportslig leder og sportsdirektør. Der er det jo ikke givet, at man er det samme sted hele sit liv. Jeg har gjort mig rigtig mange erfaringer i FC København, men også i FC Nordsjælland. Nu kan jeg heldigvis bruge de kompetencer her på bedste vis. Så håber jeg på, at jeg kan gøre mit til, at Brøndby bliver en stærkere udgave både på kort og lang bane,« siger Carsten V. Jensen om udsigten til nu at stille sig frem foran Brøndbys fans som tidligere FCK'er.

Er det her et større eller mindre job, end det du havde i FC København

»Det er der ingen grund til at sammenligne. Det er svært at sætte faktorer på,« siger Brøndbys nye fodbolddirektør.

Han mistede for år tilbage sit job i FC København til Ståle Solbakken, som dengang gik fra cheftræner til manager. Tidligere var 'CV' ellers Ståle Solbakkens chef inde i Parken.

Kan du forstå, hvis man sætter dig op over for Ståle Solbakken nu?

»Ja, det kan jeg godt. Det er fint nok. Vores historie går jo langt tilbage, og vi har haft dialog, kontakt og været respektfulde på det faglige over for hinanden. Det kan da godt være, der ikke bliver helt så mange telefonopkald imellem os med lykønskninger. Der kommer muligvis ikke til at ske så meget. Mon ikke, det bliver en interessant tvekamp, men det handler først og fremmest om Brøndby,« understreger Carsten V. Jensen, der rent faktisk havde muligheden for at tage til Brøndby, lige efter han stoppede i FCK

»Jeg kan ærligt sige, at jeg for fire år siden havde en dialog med Jan (Bech Andersen, red.). Men der følte jeg, at det var for tidligt. Der var gået et år, hvor jeg i princippet havde holdt fri. På det tidspunkt kan jeg huske, at det var vigtigt for mig at få en ny udfordring.«

»Jeg havde siddet på det største budget i Norden og arbejdet med det igennem mange år. Så hvordan kunne jeg få en ny udfordring? Det blev så FC Nordsjælland, selv om jeg havde andre muligheder. Jeg havde dén snak med Jan, men det gik i en anden retning,« slutter Carsten V. Jensen.

Tidligere sportsdirektør i FC København. Nu fodbolddirektør i Brøndby.