De danske Superliga-klubber har under den globale coronakrise meget forskellige forhold at agere ud fra. Nogle træner. Andre gør det ikke. Det afgøres blandt andet af økonomi og ejerforhold i forhold til træningsbaner.

I Sønderjyske har klubdirektør Klaus B. Rasmussen bemærket, at FC København på sin hjemmeside har meldt ud, at man fra en lægefaglig vurdering har besluttet at bruges klubbens indhegnede private bane, Nummer 10, fra i tirsdags og indtil videre en uge frem.

Det bliver dog ikke en tilgang, man ser sønderjyderne kopiere, fortæller Klaus B. Rasmussen.

»Det hverken tør eller vil vi, og jeg synes heller ikke lige, at det er det jeg hører, at regeringen anbefaler.«

Sådan coronatræner man i FCK Ifølge Superliga-klubben FC Københavns hjemmeside foregår førsteholdstræningen i øjeblikket således: Spillerne mødes som hidtil i små grupper á ca. fem personer hver anden dag

Til hver gruppe er der fortsat tilknyttet en til to personer fra den sportslige stab

Spillerne kører individuelt til de indhegnede baner på »Nummer 10«

Spillerne klæder om hjemmefra og tager direkte hjem bagefter

Enkelte spillere kører desuden helt individuelle forløb, hvis nødvendigt

Spillerne får individuelle træningsplaner, som de kan gennemføre derhjemme eller udendørs

Hvis der er bold med i øvelserne, bliver den ikke berørt med hænderne

Spillerne har personlige drikkedunke mv.

Der er ingen øvelser, hvor der er risiko for at spillerne kommer i nærheden af hinanden i minimum to meters radius.

Vi anser behandling og rehabilitering af skadede spillere som en vigtig opgave, som vi fortsat skal udføre på træningsanlægget, hvor de specifikke ressourcer er til rådighed (specielle træningsmaskiner, lægeudstyr mv.).

Der bliver lavet madbokse, som spillerne får med hjem, så der er ingen fællesspisning

Der er adgang til toilet, som desinficeres efter brug af rengøringspersonale

Klaus B. Rasmussen understreger dog, at han synes, 'det er fair nok, at FCK følger de muligheder, der er'.

»Det er dem, der selv må stå på mål for de eventuelle konsekvenser, det må have. Men vi har bare vurderet, at vi af sundheds-, medarbejder- og økonomiske hensyn, ligesom seks-syv andre af Superligaens klubber, har valgt at prioritere anderledes,« siger Klaus B. Rasmussen og tilføjer:

»Vi mener, det mest rigtige er, at man som anbefalet af myndighederne i øjeblikket bliver hjemme. Skal spillerne have luft, eller føler de, at de trænger til en løbetur, er det ikke os, der skal opfordre dem til det. Jeg vil altså have det meget skidt med, hvis vi skulle få nogle af vores spillere smittet med coronavirus. Derfor tager vi alle mulige forholdsregler.«

Onsdag eftermiddag udsendte Divisionsforeningen en pressemeddelelse, hvori man gjorde klart, at man har åbnet mulighed for, at der i klubberne kan blive trænet i mindre grupper.

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen. Foto: Liselotte Sabroe

»Vores mål er og har hele tiden været at kunne starte turneringerne igen hurtigst muligt, når myndighederne på et tidspunkt siger ok. Det skal selvfølgelig ske på den mest ansvarlige måde, så der også tages hensyn til spillernes helbred. Med de nye anbefalinger bliver der nu også mulighed for modificeret holdtræning i klubregi, men selvfølgelig med en masse forholdsregler,« siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

Ifølge FCKs pressechef, Jes Mortensen, er det disse retningslinjer, man har valgt at gennemføre sine førsteholdstræninger efter.

Vi har selvfølgelig gjort, hvad vi mener er det rigtige, ellers havde vi ikke gjort det Jes Mortensen, pressechef i FC København

»Jeg tror, at der er mellem tre og fem spillere i grupperne. Vores trænerstab tager det uge for uge og ser, hvordan udviklingen er. Vores tiltag er lavet i samarbejde med læger og sundhedsmyndighederne,« siger Jes Mortensen, der mener, at det må være op til eksperterne at vurdere, hvorvidt der er noget farligt i FCKs disposition.

»Det er op til hver enkelt klub at gøre, hvad de ønsker at gøre. Vi har selvfølgelig gjort, hvad vi mener er det rigtige, ellers havde vi ikke gjort det,« siger Jes Mortensen.

Thomas Bælum, billedet, er administrerende direktør i Superligaklubben AaB. Foto: Henning Bagger

I AaB har man på grund af kommunale restriktioner i Aalborg ikke mulighed for at gennemføre sine træninger i grupper.

»Jeg betragter det ikke som konkurrenceforvridende, at vi ikke har mulighed for at gøre som i FCK,« siger direktør Thomas Bælum, der dog mener, at man som eliteklub skal agere som forbilleder og ikke træne i store klumper.

Ligesom FCK råder man i Brøndby IF over sit eget klubanlæg. Det har dog ikke været ensbetydende med, at man i træningsmæssig forstand har fulgt Divisionsforeningens tilladelse.

»Vi har noteret os, at der er kommet nogle fælles retningslinjer. Dem bakker vi op om. Lige nu overvejer vi, om det er nogle råd, vi skal rette efter eller træne som hidtil. Det er en beslutning, vi træffer inden for den nærmeste uge,« siger cheftræner Niels Frederiksen.