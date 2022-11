Lyt til artiklen

Hvis FCK-holdkammeraterne har stukket Andreas Cornelius en brækpose efter søndagens kamp, så forstår man det godt.

For da angriberen var på banen mod Lyngby, var der nemlig én episode, der fik hele Parken til at spærre øjnene op.

Undervejs i første halvleg lå danskeren på græsset, og her var det tydeligt for de mange fremmødte tilskuere, at der var noget helt galt med ham.

Cornelius begyndte pludselig at kaste op på banen.

Andreas Cornelius kastede op på banen. Foto: Claus Bech Vis mere Andreas Cornelius kastede op på banen. Foto: Claus Bech

»Jeg ved ikke … det var bare en reaktion på et par sprints efter hinanden og så nogle mavekramper. Der var noget, der skulle op,« lød det fra landsholdsspilleren søndag aften.

Herefter slog han desuden fast, at reaktionen dog ikke var et udtryk for en vild weekend i København.

»Jeg jokede med, at jeg lignede én, der havde været til J-Dag i fredags, da jeg knækkede mig inde på banen. Men nej, det har jeg ikke,« lød det videre.

Andreas Cornelius og resten af FC København-mandskabet vandt søndag aften med 3-0 over oprykkerne fra Lyngby.

