Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis Andreas Cornelius har brug for lige at puste ud og samle tankerne, så forstår man ham godt.

For det er kun to dage siden, at den danske landsholdsangriber landede i København og skrev under med FCK. For anden gang i karrieren.

Fredag aften startede han så inde, da FC København tog imod Silkeborg. Efter kun én træning med sine nye holdkammerater.

Og havde man for blot to uger siden spurgt den 29-årige angriber, om han ville stå i Danmarks hovedstad nu, så havde den tidligere Trabzonspor-spiller ikke troet på det.

Andreas Cornelius fik et gult kort i sin comebackkamp. Foto: Claus Bech Vis mere Andreas Cornelius fik et gult kort i sin comebackkamp. Foto: Claus Bech

»Jeg begyndte først at snakke med FCK efter de to Champions League-kvalifikationskampe mod dem, og så gik det stærkt. Jeg troede ikke, det var muligt, og jeg har slet ikke haft tankerne dér. Det kom bag på mig,« forklarer Andreas Cornelius som det første efter fredagens 1-0-sejr.

Danskerens pludselige hjemkomst overraskede da også alt og alle herhjemme, og det samme gjorde sig gældende i den tyrkiske mesterskabsklub.

Og derfor er Cornelius da også en smule overrasket over, at handlen med FCK gik så hurtigt, som den gjorde:

»Man kunne have frygtet, at de (Trabzonspor, red.) ikke havde den forståelse, men det havde de, og det er jeg taknemmelig for. Jeg er glad for, at vi fandt en løsning, for der er kun gode mennesker i den klub.«

Ifølge FCK-stjernen var der dog også andre klubber, der pludselig meldte sig på banen for at hente den store angriber.

Men der var kun ét bud, som danskeren gad at bruge tid på.

»Der var bud fra andre klubber, men jeg gider ikke nævne nogle navne her. Der var forskellige, der forhørte sig lidt, men jeg var ikke interesseret i andet end at blive i Trabzon, indtil denne her mulighed så opstod, for det ville jeg gerne,« forklarer Andreas Cornelius.

Den brølstærke angriber spillede senest i hovedstadsklubben i 2017, og derfor er det da også en anden spiller, som FCK-fansene nu kan forvente at se.

Men det er dog ikke kun på banen, at Cornelius har ændret sig.

»Der er ret stor forskel på den 'Corner', der var her for fem år siden, og så den jeg er nu. Jeg har fået en masse erfaring og spillet mange kampe på højeste niveau. Som menneske har jeg udviklet mig rigtig meget. Fem år i udlandet gør en hel masse. Både spillemæssigt og personligt. Men jeg har stadig samme karakteristik,« afslutter han.

FC København vandt fredag aften med 1-0 over Silkeborg, hvor svenske Viktor Claesson stod for kampens enlige scoring.