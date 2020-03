Rezan Corlu ved det godt selv.

At han ikke spillede nogen god kamp, da han med sit nuværende mandskab, Lyngby, gæstede det hold, han spiller for i næste sæson, Brøndby, som vandt 1-0.

Gæsternes 10'er har hele vinteren og op til denne kamp været et stort samtaleemne på grund af sin kontraktsituation, og fordi han selv har ytret, at han egentlig helst ville have været skiftet tilbage til Brøndby i sidste transfervindue, og søndag hvilede mange øjne så på ham.

»Det var lidt specielt og mærkeligt, når man skal herhen til sommer, men da kampen gik i gang, prøvede jeg ikke at fokusere på det. Der prøvede jeg bare at fokusere på at spille kampen og gøre det så godt som muligt,« siger Rezan Corlu og tilføjer:

»Det er altid irriterende at tabe, men jeg synes også, det er et svært sted at spille. Brøndby spiller godt, har nogle gode spillere og er rolige på bolden. De har en masse overskud, føler jeg. Vi løber meget efter bolden,« forklarer den kommende Brøndby-spiller og siger om sin egen præstation:

»Det gik ikke godt personligt. Det er nok ikke en af mine bedste kampe, men det er også et svært sted at spille, og de udnyttede deres rum på banen og fik os til at løbe en masse, men det var nok ikke min bedste kamp, nej,« siger han og fortsætter:

»Der var selvfølgelig også noget mentalt, der spillede ind. Der har været en masse fokus på mig op til denne kamp, og det er noget nyt for mig. Det skal jeg også lige lære. Men jeg føler ikke, det var det, der gjorde det. Jeg følte bare, at Brøndby var bedre end os, og det gjorde det svært for os at spille. Jeg havde det svært, og det havde holdet også.«

Lyngbys cheftræner, Christian Nielsen, ærgrer sig også over, at Rezan Corlu ikke fik mere ud af kampen.

»Jeg har set bedre kampe fra Rezan, selvfølgelig har jeg det. Vi ved alle sammen, at det var en svær kamp for ham på alle måder - kulissen, den megen omtale, der har været for ham. Rezan gjorde alt, hvad han kunne. Den tillid, vi har vist ham, betalte han tilbage, synes jeg,« lyder det fra Christian Nielsen, der ikke overvejede at se bort fra Rezan Corlu på grund af tilhørsforholdene.

»Har vi sagt a, siger vi også b. Hans tidligere præstationer for os taler for sig selv, så for os var der ikke nogen overvejelser i forhold til, om han skulle spille kampen. Vi har snakket med Rezan om, hvor grænserne går, og hvad man kan forvente og ikke forvente, og hvad man kan forberede sig på, og jeg synes, han klarede det eksemplarisk.«

Det var kort inde i anden halvleg, at kampen blev afgjort til Brøndbys fordel, da Simon Hedlund fyrede et skud af fra kanten af feltet.

»Jeg synes, at vi tabte et enkelt point. Det var en lige kamp, og vi havde vores ære af den. Vi spillede en flot første halvleg og holder Brøndby nede på et skud på mål. Brøndby scorer på deres gode periode i starten af anden halvleg på en individuel aktion. Det var godt lavet af Hedlund,« siger Christian Nielsen og uddyber:

»Og så synes jeg, at vi kommer godt tilbage og prøver på at jage det mål, der gør, at vi kan få et point, og det er lige ved og næsten. Vi kunne smage et point, og vi føler, vi var forbandet tæt på, men vi står ikke med nogen point. Præstationen var godkendt, men desværre fik spillerne ikke som fortjent.«

Lyngby-træneren tager dog det positive med sig i bussen på vej nordpå.

»Hvis vi fortsætter med den slags præstationer, skal vi nok få reddet denne klub i forhold til at blive i rækken. Det er vores eneste mål, og det har det været fra dag ét.«

Lyngby skal i næste kamp en tur til Aalborg, mens Brøndby besøger Farum og FC Nordsjælland.