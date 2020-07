FC Midtjylland er stormet frem i dansk fodbold de seneste år, og det kan holdet blandt andet takke Matthew Benham for.

Englænderen har nemlig været med til at vende et underskud til et overskud på mere end 100 millioner kroner de seneste to år. Det fortæller Claus Steinlein i et interview med Politiken.

Da Steinlein blev ordførende direktør i 2012, havde FC Midtjylland 120 millioner i udgifter, men kun 60 millioner i indtægter. Det skabte uro i aktionærkredsen.

Men Rasmus Ankersen havde fået kontakt til Matthew Benham, der ønskede at købe en fodboldklub mere end Brentford i England, som han ejede i forvejen.

Matthew Benham. Foto: Henning Bagger Vis mere Matthew Benham. Foto: Henning Bagger

i 2014 var Matthew Benham så med om bord. Det ændrede FC Midtjylland til at være klubben, der ville tage kampen op med FC København i Danmark. Og de store armbevægelser fortsætter på heden.

»Vi vil altid sige, at vi vil vinde pokaler, og vi tror altid på, at vi kan gøre det. Andre går måske mere defensivt til værks, og jeg kan godt forstå det, for man får mange slag, når det ikke lykkes. Men jeg er bare sikker på, at det giver de bedste resultater at sigte højt,« lyder det fra Claus Steinlein.

At den engelske rigmand blev en del af organisationen, betød også, at FC Midtjylland ikke solgte Erik Sviatchenko til FC København i 2014. Det var ellers deres nødløsning.

I stedet røg forsvarsspilleren til udlandet, inden han kom hjem til ulvene igen. Og han har spillet en hovedrolle i denne Superliga-sæson, hvor FC Midtjylland er blevet danske mestre.

Ud over en økonomisk sikkerhed har Matthew Benham bidraget med en stor dataviden, som betyder, at FC Midtjylland er blevet bedre til at rekruttere de rigtige talenter.

Claus Steinlein siger afsluttende, at han er glad for klubbens tre mesterskaber, men understreger samtidig, at det skal blive endnu bedre.