Christian Sørensen har fået en reserverolle i FC København efter Birger Melings ankomst sent i sommerens transfervindue, og selv om han ved, at det er rigtig dygtig konkurrent, han er oppe imod, har tiden været hård at sluge.

Det erkender han efter 2-1-sejren over Vejle lørdag, hvor han kom ind i det 35. minut i stedet for netop Birger Meling, som blev skadet.

»Når man kører herud, tænker man, hvordan kan dagen ende. Den kan gå i mange forskellige retninger. De sidste gange har det været nogenlunde ensformigt, hvor man er kørt hjem igen og ikke rigtig fået noget spilletid. Man skal jo sørge for at forberede sig ordentligt, især mentalt, fordi det kan vende 180 grader, og det gjorde det i dag. Det har været en hård periode mentalt, det lægger jeg ikke skjul på,« siger Christian Sørensen.

Som spillede en virkelig god kamp og var kampens bedste hos B.T.

Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Det var således også indlægget fra Christian Sørensen, der gav oplægget til sejrmålet.

»Når man har en god venstrefod, som jeg synes, at jeg har, så er det på det her hold svært ikke at se god ud, når man har så mange dygtige medspillere. Jeg giver alt, hvad jeg har, og jeg skal bidrage offensivt, og det var rart i dag at vise, at jeg stadig er her,« forklarer han.

Som prognosen ser ud lige efter kampen, er Birger Meling ude i de næste tre uger.

Dermed er det op til Christian Sørensen at gribe muligheden, som han gjorde mod Vejle.

»Man skal huske, at når man har været i den situation, som jeg har været i et stykke tid, hvor jeg har siddet meget ude og ikke fået så meget spilletid, så skal man byde sig selv til, når man får muligheden. Så man giver træneren noget at tænke over,« siger han og tilføjer:

»Jeg har ikke givet Nees (cheftræner Jacob Neestrup, red.) noget at tænke over i det seneste stykke tid, fordi han har spillet med Birger (Meling, red.), og jeg må også erkende, at han har gjort det godt. Det er jeg ikke for stor til ikke at kunne sige. Han er virkelig dygtig, så det er berettiget.«

»Men derfor var det dejligt at kunne vise træneren og mine holdkammerater, at jeg stadig har kvalitet. Det var dejlig at være afgørende, det gør mig glad.«

Næste opgave hedder Manchester United på Old Trafford tirsdag. Så hurtigt kan tingene vende fra, at man sidder ude i kulden, til at man er med mod de helt store drenge.