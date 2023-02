Lyt til artiklen

Christian Sørensen blev i første halvleg af kampen mod Silkeborg man of the hour.

Efter en vinter, hvor rigtig mange har talt om, at FC København skulle handle en ny venstreback efter salget af Victor Kristiansen, havde den eneste naturlige afløser i truppen Christian Sørensen noget at bevise, og det fik han gjort – også ved at score åbningsmålet i 3-0-sejren med et flot frispark.

»Det var dejligt at få åbnet kontoen i FCK, men også for at få en god start på kampen i forhold til, at det ikke er et sjovt sted at spille her. Det er ikke et sted, man skal komme bagud og skal til at jagte,« siger Christian Sørensen og tilføjer:

»Jeg har jo ikke kunnet undgå at læse i medierne, at folk synes, at FCK skulle hente en ny back, så det var da rart at få vist, at jeg stadig er her.«

Målet blev fejret på speciel vis, og FCK-backen pegede ned mod græsset med to fingre på en måde, hvor man kunne tro, at det betød, at han hører til på banen.

Men Christian Sørensen ville ikke ud med moralen i hans ageren.

»Det er lidt en intern joke, jeg har med en kammerat, jeg kan ikke sige, hvad det er. Det er for privat. Hvis det kommer i medierne, går det ikke,« forklarer han med et grin og siger så om det faktum, at han rent faktisk fik vist træner Jacob Neestrup, at han hører til på holdet:

»Neestrup ved godt, at jeg skal spille, og det var rart at levere en god præstation og være en del af et FCK-hold, som er voldsomt godt,« forklarer han og udtrykker, at han i vinterpausen har været fortrøstningsfuld omkring spilletiden:

»Det har ikke påvirket mig overhovedet, jeg havde nok at se til på privatfronten,« siger han.

»Jeg er den eneste, der har startet inde i træningskampene bortset fra kampen mod Leverkusen, hvor min kone fødte, så jeg havde godt set, hvor det bar hen, men jeg var også nødt til at vise det via træningen og træningskampene, og jeg synes, at jeg fik vist det igen i dag,« fortsætter Christian Sørensen.

Den tidligere Viborg-spiller tog frisparket i første halvleg for øjnene af Diogo Goncalves.

»Jeg havde en god fornemmelse af, at jeg kunne sparke den over muren, og det var fedt, at Diogo – med det cv han har – gav en spiller med en masse 1. divisionskampe lov til at sparke. Han var henne og lige give et anerkendende nik.«

