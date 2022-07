Lyt til artiklen

FC København fik søndag en skidt start på den nye sæson.

For da de forsvarende danske mestre tog hul på Superligaen mod oprykkerne fra AC Horsens, måtte de mange fremmødte fans gå slukørede hjem.

Gæsterne sendte nemlig chokbølger gennem Danmarks nationalarena, da de formåede at vinde 1-0 over Jess Thorups mandskab på et mål af Lubambo Musonda efter cirka en times spil.

Dermed blev guldstemningen fra foråret hurtigt forvandlet til en kæmpe skuffelse for hovedstadsklubben.

Begge hold fik et mål underkendt i første halvleg, og først i anden halvleg blev der åbnet for scoringskontoen, da oprykkerne fra Horsens sendte et flot mål ind i Kamil Grabaras mål.

Der skal skudtrænes mere på FCK's træningsanlæg, for københavnerne skabte flere store chancer, men de blev misbrugt gang på gang.

Oprykkerne fra Horsens stod solidt på banen, hvilket gjorde det meget svært for FCK. I den anden ende gjorde de mange hurtige Horsens-spillere ondt på en til tider langsom FCK-defensiv.

Horsens gik ind til kampen mod de forsvarende mestre med et pres højt på banen.

Presset stressede FCK-spillerne, der lavede unormalt mange uprovokerede fejl. Efter otte minutters spil fik Horsens sendt bolden i kassen, men efter et kig på VAR-skærmen blev Casper Tengstedts mål underkendt for offside.

Chokstarten fik FCK-spillerne til at vågne mere op, og hjemmeholdet fik sat flere og flere afleveringer sammen. Efter 39 minutters spil kom FCK på måltavlen, men også den scoring blev underkendt for offside efter endnu et VAR-tjek.

Anden halvleg startede, som første halvleg sluttede. FCK sad på det meste af spillet, men de fremadrettede afleveringer manglede kvalitet og afslutningerne ligeledes.

Et kvarter inde i anden halvleg gik det så helt galt for FCK, da Horsens nærmest ud af ingenting bragte sig foran.

En bold blev lagt af til zambiske Lubambo Musonda på kanten af feltet, og den hurtige back hamrede den sikkert ind bag Kamil Grabara i FCK-målet.

Efter scoringen kunne Horsens grave sig endnu længere tilbage på banen, som gav masser af plads til FCK. Hjemmeholdet spillede sig frem til flere store chancer, men afslutningerne ville bare ikke i mål denne søndag eftermiddag.