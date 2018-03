Superliga-klubben AaB fyrer direktøren Stephan Schors med øjeblikkelig virkning. Det oplyser AaB tirsdag aften i en pressemeddelelse.

Stephan Schors er færdig som direktør AaB A/S, som han ellers har tegnet i mere end fem år og med umiddelbar succes.

Afskeden med direktøren kommer nemlig på trods af flere år med overskud i regnskabet og store investeringer i den sportslige sektor. Men nu vil AaB i stedet have en profil, der kan løfte udviklingen på det kommercielle område.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

»Stephan Schors har ydet en stor indsats for AaB A/S siden sin ansættelse i 2012,, og har haft en væsentlig rolle i genrejsningen af AaB som en økonomisk troværdig virksomhed, der de seneste fire år har opnået overskud. Der er foretaget store investeringer i den sportslige sektor i de senere år – investeringer som bestyrelsen har store forventninger til. Tiden er derfor kommet til et øget fokus på udvikling af de kommercielle indtægter i AaB A/S, og vi søger derfor en ny administrerende direktør med sådanne kompetencer,« udtaler bestyrelsesformand Finn V. Nielsen.

Rollen som direktør overtages midlertidigt af sportsdirektør Allan Gaarde, indtil AaB har fundet en ny mand til direktørposten.

I pressemeddelelsen er der ikke kommentarer fra Stephan Schors, som altså nu står uden arbejde.

AaB sluttede Superligaens grundspil med en femplads, og holdet er således med i det slutspillet om medaljer.