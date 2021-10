Det gik et gys gennem FCK-bænken, da anfører Carlos Zeca røg i græsset i slutningen af opgøret mod Viborg søndag.

Zeca vred sig i smerte og måtte bæres ud af banen - kort efter smed FCK sejren.

Men endnu værre for københavnerne er det uvist, hvor længe de må undvære kaptajnen. FCK-træner Jess Thorup sender tankerne i grækerens retning.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så er mine tanker hos Zeca. Han ligger dernede og har ondt. Det var hårdt at se, at han lå og havde ondt på banen,« siger Thorup.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Nu afventer man dommen på skadens alvor - og det skaber dybe rynker i panden hos Thorup.

»Han har ondt og mærker noget i knæet. Doktoren kan ikke sige så meget endnu, så vi kan ikke komme med en udmelding, men han har ondt. Vi må vente et par dage med at få en endelig afklaring,« siger han.

»Når han først ligger og piber, så er der et eller andet galt, lad mig sige det sådan,« slår FCK-træneren fast.

Det er dog ikke meget tvivl om, at skaden var smertefuld.

»Han kom ud til sidelinjen, hvor knæet både vrikkede lidt ud og så ind igen. Der havde han smerter på begge sider af knæet lige med det samme. Man kunne se på spillerne, der kom ind til ham, at den var gal, og han havde virkelig ondt,« siger FCK-træneren og tilføjer:

»Det var selvfølgelig hårdt at se på og ærgerligt at miste sin anfører i den situation, da det spidsede til. Mest af alt for Zeca selv.«.

Efter pointtabet mod Viborg er FCK tre pont efter førerholdet FC Midtjylland.

Der er spillet 11 runder.