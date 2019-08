FC Midtjylland vil lade anfører Jakob Poulsen skifte til en anden klub, så han kan få lov til at slutte karrieren på banen i stedet for på bænken.

Det oplyser FCM i en pressemeddelelse.

36-årige Poulsen er derfor ikke med i truppen til søndagens opgør i Superligaen mod AC Horsens.

»Jeg føler, der er mere fodbold i mig, og jeg vil gerne slutte karrieren af med aktivt at spille, så nu forsøger vi at finde en løsning på det ved at finde en anden klub til mig,« siger Jakob Poulsen i pressemeddelelsen.

Jakob Poulsen vandt i sidste sæson pokalfinalen med FC Midtjylland efter sejr over Brøndby. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jakob Poulsen vandt i sidste sæson pokalfinalen med FC Midtjylland efter sejr over Brøndby. Foto: Liselotte Sabroe

Klubbens sportschef, Svend Graversen, kalder i samme pressemeddelelse Jakob Poulsen for et stort ikon, som de gerne havde set fortsætte.

»Vi havde meget gerne beholdt ham og har blandt andet tilbudt ham job i klubben, men han ønsker fortsat at spille fodbold, hvorfor vi er blevet enige om at give Jakob mulighed for at komme til en klub i udlandet eller herhjemme.«

Jakob Poulsen kom tilbage til FC Midtjylland i 2014 efter et fejlslagent halvandet år i Monaco.

Til og med sidste sæson har han været et fast anker - og til sidst også anfører - i Herning-klubben. Men spilletiden forduftede ved starten af denne sæson.

I premierekampen mod Esbjerg var Jakob Poulsen bænket og så ikke spilletid i kampen.

Siden sæsonstart er det faktisk kun blevet til cirka 18 minutters spilletid.

Dem fik Jakob Poulsen i kampen mod FC Nordsjælland i anden spillerunde, mens han i resten af sæsonen blot har siddet på bænken - også i FCMs Europa League-kvalifikationskamp mod skotske Rangers.

Jakob Poulsen startede sin karriere i Esbjerg, hvorefter han tog sit første udlandsophold i Heerenveen i 2006. To år senere vendte han hjem til Danmark for først AGF og senere FC Midtjylland, inden han tog turen til Monaco.