En ny skadesbombe har netop ramt FC København.

For ligesom anfører Carlos Zeca er Nicolai Boilesen nu også meldt ude af stand til at spille fodbold i resten af sæsonen.

Det oplyser klubben fredag på sin hjemmeside.

Nicolai Boilesen kom til skade med sit knæ mod Brøndby i oktober, og her lød de første meldinger ellers, at det blot drejede sig om en skade, der ville holde forsvarsstjernen væk fra banen resten af året.

Nicolai Boilesen måtte bæres fra banen i opgøret mod Brøndby. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Nicolai Boilesen måtte bæres fra banen i opgøret mod Brøndby. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men efter flere undersøgelser og en operation har det nu vist sig, at danskerens skade var værre end først antaget.

»Desværre viste vores opfølgende undersøgelser, at det var nødvendigt at operere Boilesen, da de afslørede et svært beskadiget ledbånd samt et delvist beskadiget korsbånd,« fortæller klubbens cheflæge, Morten Boesen, i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Derfor har vi vurderet, at det var bedst for hans karriere på længere sigt, at vi lavede et indgreb og fik lavet både ledbånd og korsbånd.«

Dagens melding er et hårdt slag for hovedstadsklubben, der har været plaget af flere skader i løbet af efteråret.

»Vi kendte omfanget af Zecas skade, men det er selvfølgelig ekstra uheldigt og ærgerligt for Boilesen,« siger cheftræner Jacob Neestrup og fortsætter:

»Det er to store personligheder i klubben, og vi vil hjælpe alt, vi kan, i forhold til at støtte dem på vejen tilbage. Vi ved, at de er i gode hænder i vores sundshedsstab, og vi ved, at de begge har karakteren til at arbejde sig tilbage på banen.«

Både Carlos Zeca og Nicolai Boilesen har de seneste dage gennemgået succesfulde knæoperationer, oplyser FC København.