FC Københavns forsvarskrumtap, Erik Johansson, vil væk fra klubben af personlige årsager.

For et år siden var han en nøglefigur på et af historiens bedste FCK-hold. Nu vil han højest overraskende væk fra ’Byens Hold’.

Bare få uger efter han gjorde comeback i kølvandet på en slem korsbåndsskade, der kostede otte måneders pause og genoptræning, har Erik Johansson meddelt Ståle Solbakken, at han vil væk. Det fortæller flere kilder til BT.

Svenskeren har mødt kvinden i sit liv i form af den svenske tv-vært Carina Berg, som han i april måned friede til og fik et ja fra. Det skal være dette forhold, der nu får 29-årige Johansson til at trække i håndbremsen i FCK. Forsvarsstjernen vil tættere på kæresten, der arbejder i hjemlandet.

Ifølge BTs oplysninger forhandles der i disse dage om, hvordan Erik Johansson kommer ud af sin kontrakt i FC København. En kontrakt, han underskrev sidste forår, hvor han forlængede frem til 2021.

Dengang blev Johansson den bedst betalte spiller i FC København med en månedsløn på 450.000 kroner om måneden, men pengene er mindre vigtige end privatlivet for den svenske stjerne, der tidligere har takket nej til at spille på det svenske landshold.

FC København ønsker naturligvis ikke at slippe klubbens dyreste og en af klubbens bedste spillere uden kompensation. Derfor taler Ståle Solbakken og Erik Johansson nu om, i hvilken økonomisk tilstand svenskeren skal ud af døren i Parken. Ifølge BTs oplysninger kommer Johanssons beslutning om at kvitte FCK med stor sandsynlighed til at koste svenskeren et tocifret millionbeløb.

Nyheden om Erik Johansson kommer i kølvandet på, at Ståle Solbakken fredag aften efter FC Københavns Europa League-udløsende sejr over AGF afslørede, at ’Løverne’ i løbet af de kommende dage melder en ’kedelig nyhed’ ud.

»I løbet af tre-fire dage kommer der en rigtig kedelig nyhed i forhold til noget spiller-halløj i FCK. Jeg håber, vi bagefter kan præsentere en positiv nyhed, men vi har haft virkelig meget at kæmpe med udenfor banen, som ikke er kommet frem – men som nok kommer frem nu her,« siger Ståle Solbakken.

»Jeg kan ikke sige mere, men det er noget, der kommer som en bombe,« fortsætter Solbakken.

At Erik Johansson vil væk kan måske forklare, hvorfor Ståle Solbakken for nylig blev fotograferet i Stockholms lufthavn Arlanda i selskab med Sotirios Papagiannopoulos fra den svenske klub Östersund. Papagiannopoulos er midterforsvarer præcis som Erik Johansson, og han kan ligne en afløser for stjernespilleren.

Når det gælder Östersund-forsvareren er Ståle Solbakken kortfattet, men han indikerer dog, at noget er ved at ske.

»Vi er ikke enige. Men vi må se,« lyder det fra nordmanden.

BT har været i kontakt med Erik Johanssons agent, Per Jonsson, men Jonsson fortæller, at han ikke har nogen kommentarer.