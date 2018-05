Brøndby siger - ret overraskende - farvel til topscorer Teemu Pukki efter denne sæson, der finder sin afslutning søndag.

Det oplyser sportsdirektør, Troels Bech, inden dagens opgør hjemme mod AaB.

»Teemu har bevist sit værd som målscorer i Alka Superligaen, og han har bevist, at han mestrer forskellige spillestile under forskellige trænere. Teemu har taget den aggressive spillestil til sig, som vi indførte med strategi 6.4, ligesom hans spilforståelse er god, og derfor er vi også sikre på, at uanset hvad næste skridt er, så skal det nok gå ham godt,« siger sportsdirektør, Troels Bech, til Brøndbys hjemmeside.

»Det er ingen hemmelighed, at vi i halvandet år har prøvet at finde en aftale med Teemu, så vi kunne forlænge samarbejdet, men det har altså endnu ikke været muligt at finde fælles fodslag om vilkårene. Det har vi respekt for, og vi ønsker derfor Teemu og hans familie held og lykke i fremtiden.«

Derudover siger Brøndby også farvel til målmand Frederik Rønnow, der skifter til tyske Eintracht Frankfurt, og talentet Victor Anker.

Det er desuden endnu uafklaret, om de tre lejespillere, Besar Halimi, Anthony Jung og Jan Kliment, vil blive permanent tilknyttet Brøndby.