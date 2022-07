Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Andreas Maxsøs drømme om at skifte væk fra Brøndby har lidt et alvorligt knæk.

Brøndby-anføreren har fået et forstuvet knæ, der kan holde ham ude i op til 12 uger.

Skaden kunne næppe ske på et værre tidspunkt, mens spekulationerne om hans fremtid raser.

Maxsø har længe været meldt på vej væk fra Brøndby - spørgsmålet er, om det stadig kan lade sig gøre med en skade, der potentielt strækker sig efter transfervinduets lukning i september. Under alle omstændigheder må man undvære stjernen i sæsonstarten.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Efter et slag på knæet til træningen i sidste uge mærkede Maxsø efterfølgende noget ubehag, som gjorde, at vi i første omgang tog ham ud af træning og også holdt ham ude af kampen mod Hansa Rostock, så vi kunne få ham undersøgt yderligere efter vores retur til Brøndby. Nu har vi fået Maxsø undersøgt, og lægerne har konkluderet, at han må sidde ude i den kommende tid med et forstuvet knæ,« siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen til Brøndbys hjemmeside.

Maxsøs kontrakt med Brøndby udløber næste sommer.

Den 28-årige midterforsvarer har af israelske medier været sat i forbindelse med et skifte til Maccabi Tel Aviv i den seneste tid.

Tidligere har der også været rygter om tyrkiske Konyaspor.

I januar mislykkedes et skifte til franske Bordeaux, og tidligere endte et skifte til russiske FK Rostov også at falde til jorden.

Maxsø har været i klubben siden efteråret 2019 og var en vigtig del af det Brøndby-mandskab, der i forrige sæson vandt det danske mesterskab.