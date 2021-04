De holder nervøst vejret i Brøndby.

Klubbens største salgsobjekt, Jesper Lindstrøm, er skadet og skal opereres.

B.T. kan fortælle, at Lindstrøms menisk er beskadiget, efter der mandag blev fundet en lille revne i den, da man valgte at undersøge, hvorfor han i halvanden måned har haft en irritation i knæet.

Nu er spørgsmålet, om han vil lade sig operere nu eller vente til efter sæsonen. En operation er dog uundgåelig.

»Jesper Lindstrøm sidder ude med karantæne i denne runde, så sammen med Jesper valgte vi i mandags at få tjekket den mindre irritation, som han har oplevet i sit ene knæ. Undersøgelsen viste en lille revne i menisken. Jesper kan uden problemer spille sæsonen færdig for os, men på et tidspunkt vil det kræve behandling efterfulgt af op til seks ugers pause,« siger fodbolddirektør i Brøndby Carsten V. Jensen.

»Normalt vil man prøve at lægge et sådant indgreb i sommerpausen, men netop denne sommer er der et vigtigt U21-EM for Jesper og måske endda en EM-slutrunde, hvorefter den nye sæson begynder kort efter. Så derfor går Jesper lige nu og tygger på, hvornår det mindst dårlige tidspunkt er for en pause. Han har den fulde opbakning fra klubben, uanset hvad han beslutter,« fortsætter fodbolddirektøren.

Jesper Lindstrøm tilføjer selv:

»På det seneste har jeg haft en smule irritation i knæet, men ikke værre, end at jeg har kunnet træne fuldt med og spille kampe. Nu har jeg fået afklaring på irritationen, men er dog pissetræt af udsigten til at skulle sidde stille nogle uger.«

»Vi er i den afgørende del af sæsonen, hvor alle kampe er tætte og vanskelige, og så er der en slutrunde til sommer, hvor vi har gode chancer for at gøre det godt. Jeg vil ikke undvære nogen af delene, men ved også godt, at jeg skal tage en beslutning over de kommende uger,« lyder det fra Jesper Lindstrøm, der søndag spillede hele kampen mod AGF.

Her havde han en afgørende fod i resultatet med sin flotte udligning til 2-2.

Jesper Lindstrøm har i denne sæson fået sit helt store gennembrud i Superligaen, hvilket efter en række afbud hos landstræner Kasper Hjulmand også gav ham debut i landskampen mod Sverige i november.

I øjeblikket ligger Jesper Lindstrøm nummer fire på Superligaens topscorerliste med ti mål, og samtidig topper han assistlisten med otte oplæg.

De mange overbevisende præstationer og hans store betydning for Brøndby gør, at priser på den anden side af 50 millioner kroner er blevet nævnt i diverse medier for Jesper Lindstrøm, og nu står han i et dilemma, om han skal lade sig operere nu eller vente til efter sæsonen.

Brøndby spiller onsdag aften mod FC Nordsjælland, men Jesper Lindstrøm er altså under alle omstændigheder ukampdygtig her grundet karantæne.