En vild tackling fra Brøndby-angriber Jan Kliment førte til et rødt kort til AaB’s Jores Okore, men også til en skade hos angriberen selv.

Brøndby frygter nu, at tjekken er ude resten af sæson. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

»Efter at være blevet tilset af en læge i omklædningsrummet, så kunne sportsdirektør Troels Bech fortælle til Brøndby Indefra, at de første indikationer er, at den tjekkiske angriber har fået en alvorlig korsbåndsskade og dermed må sidde ude resten af sæsonen,« skriver Brøndby, som forventer en endelig udmelding om omfanget af Jan Kliments skade i morgen eller onsdag.

Brøndbys Jan Kliment mod AaB's Yann Rolim i Alka Superliga mesterskabsspil kampen mellem AaB og Brøndby IF på Aalborg Portland Park, 2. april 2018.



Den hårde tackling faldt i de døende sekunder af opgøret mellem AaB og Brøndby, som Superligaens førerhold vandt 3-0.

Her fløj Kliment hårdt ind i Jores Okore, som var ved at føre bolden frem. De røg begge i græsset og efterfølgende sparkede Okore til Kliment i irritation over tacklingens hårdhed, hvilket han forklarede efter kampen.

Det førte til et rødt kort til AaB’s anfører, mens Jan Kliment blev båret ud af banen.