Fangrupper i forskellige klubber har normalt ikke meget de kan blive enige om, men i aftens kamp mellem Sønderjyske og AaB vil de to fangrupper stå sammen i et minut om at sende en besked til Jacob Friis' datter og resten af familien.

Det kommer til at foregå på Sydbank Park i det tredje minut.

På Sønderjyskes Twitter-profil lyder det:

'Hele fodbold Danmark blev i fredags ramt af den triste nyhed, at AaBs cheftræner Jacob Friis' 3-årige datter har fået konstateret leukæmi. Dette berører naturligvis også os dybt, og vi sender vores varmeste tanker til hele familien. Dette vil vi sammen med AaBs fans i dag markerer på stadion ved at rejse os i det 3. minut, og klappe et minut frem,' står der i opslaget, inden det fortsætter:

Stærkt initiativ fra fansene i @aabsportdk og SønderjyskE Fodbold Support. Sammen er vi stærkest. DEL MEGET GERNE. #sldk #knækcancer #sjeaab pic.twitter.com/A0C2IjLQjM — SønderjyskE Fodbold (@SEfodbold) October 27, 2019

'Defor vil vi gerne opfordre alle på stadion til at hjælpe os med at få spredt budskabet ud til så mange som muligt, så vi sammen kan vise vores medfølelse, og at familien ikke står alene i denne svære tid.'

Det var i fredags, at det pludselig blev meldt ud, at cheftræner Jacob Friis' treårige datter havde fået konstateret leukæmi. Familien er derfor blevet indlagt på Aarhus Universitetshospital i Skejby for at begynde behandlingen, og derfor er Jacob Friis ikke med i søndagens kamp.

Den triste besked kom midt i Knæk Cancer ugen, og i lørdags holdte TV2 deres årlige indsamlingsshow i kampen mod kræft.

Da aftenen var omme havde danskerne samlet 145.373.818 kroner ind til dette års Knæk Cancer.

Det samlede beløb fra Knæk Cancer vil formentlig blive højere end det beløb, som showet sluttede på lørdag aften. Det skyldes, at mange donationer hvert år først tikker ind de efterfølgende dage.

På AaBs hjemmeside oplyser man, at det er uvist, hvornår cheftræneren vender tilbage, og at assistenttræner Lasse Stensgaard foreløbigt overtager Jacob Friis' opgaver med hjælp fra assistenttræner Allan K. Jepsen og U19-ligatræner David Olsen.

Jacob Friis har været cheftræner for AaB siden slutningen af november 2018. Han tog over midlertidigt efter fyringen af Morten Wieghorst. I december meddelte AaB, at Friis' ansættelse blev gjort permanent.

Du kan følge Sønderjyske-AaB live her på B.T. klokken 18.