Superligaklubben OB stopper samarbejdet med cheftræner Kent Nielsen og skal dermed finde ny træner. Det skriver OB på sin hjemmeside.

»OB skal have ny cheftræner. Vi har skabt et solidt fundament at bygge videre på, men har i de seneste år ikke levet op til den sportslige målsætning. Derfor er Kent Nielsen ikke længere cheftræner i OB,« skriver klubben.

Kent Nielsen kom til den fynske klub i 2015 efter meget overraskende at have vundet The Double med AaB, og der var derfor rigtig store forventninger til hans virke i OB, hvor han blev genforenet med sin tidligere chef i Horsens Jesper Hansen, men det blev aldrig nogen succes.

I sin første sæson opnåede OB en syvendeplads, et år efter kæmpede klubben for overlevelse med en plads i nedrykningsspillet, og det samme blev tilfældet i denne sæson, hvor klubben godt nok har klaret sig, men er gået på sommerferie efter endnu en mellemsæson.

Nu har klubben og den langvarige samarbejdspartner Jesper Hansen taget konsekvensen og fyret Kent Nielsen.

BT har uden held foreløbig forsøgt at få en kommentar fra Kent Nielsen og Jesper Hansen.