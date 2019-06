Brøndby er tilbage fra ferie, og om mindre end tre uger bliver det allerede alvor, når Europa League-kvalifikationen starter.

Preseason er i gang, men på Vestegnen mangler de stadig at se den nye cheftræner, Niels Frederiksen, og det er en lidt uvant situation for det nye assistentteam, Martin Retov og Jesper Sørensen.

»Det er lidt specielt uden Niels lige nu, men vi er selvfølgelig i kontakt med ham og prøver så vidt muligt at få klaret de ting, vi skal i opstarten«, siger Martin Retov.

»Jeg har været i kontakt med Niels, men han har jo også noget, han skal have gjort færdigt, og det skal vi respektere«, siger Jesper Sørensen.

Niels Frederiksen er lige nu i Italien med U21-landsholdet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Niels Frederiksen er lige nu i Italien med U21-landsholdet. Foto: Liselotte Sabroe

Niels Frederiksen er som bekendt med U21-landsholdet til EM, og vinder Danmark mod Serbien på søndag, så er der en chance for, at den nye chef også misser næste uges planlagte træningslejr i Polen.

Men selvom det havde været nemmere, hvis Niels Frederiksen var til stede, så har han stadig været med til at træffe beslutningerne omkring opstarten.

»Vi har haft styr på, hvem der skal med på træningslejren i noget tid nu, så den beslutning har Niels været med til«, fortæller Jesper Sørensen, der er helt ny i Brøndby, og når man for første gang møder ind på sin nye arbejdsplads, uden den nye chef er til stede, så er det lidt underligt.

»Der er ingen tvivl, om at det er specielt, og det er noget, jeg lige skal vænne mig til«, siger Jesper Sørensen.

Niels Frederiksen blev præsenteret som ny Brøndby-træner i starten af juni. Foto: Thomas Sjørup Vis mere Niels Frederiksen blev præsenteret som ny Brøndby-træner i starten af juni. Foto: Thomas Sjørup

Det er altså en anderledes situation, som spillerne i Brøndby er mødt ind til, men ifølge Jens Martin Gammelby er det ikke noget problem.

»Man kunne godt sige, at det var specielt, men heldigvis bruger vi mest starten på at komme tilbage i form. Jeg er også ret sikker på, at Retov og Jesper har snakket med Niels Frederiksen, før han tog afsted med U21-landsholdet og fundet ud af, hvad der skal ske«, siger højrebacken.

Brøndby spiller første træningskamp på lørdag mod Albertslund fra Sjællandsserien, men der går ikke lang tid, før truppen skal være oppe i gear, når de møder finske Inter Turku i Europa League-kvalifikationen d. 11. juli.

Det efterlader ikke mange træningspas til at overbevise den nye cheftræner, om at man fortjener en startplads.

»Man tripper da helt vildt for at vise sig frem overfor den nye træner, men det er sådan, det er. Selvfølgelig skal han tage afsted til slutrunden, og vi har heldigvis to dygtige assistenttrænere, der nok godt kan rapportere videre«, siger Jens Martin Gammelby.

Nu er spørgsmålet så, hvornår Niels Frederiksen kan møde ind på sit nye arbejde, og om hans to assistenter også må klare ærterne selv på træningslejren.

»Det er ingen hemmelighed, at det ville være bedre, hvis Niels var her, men nu må vi se, hvordan det går søndag med Danmark, og om han er her mandag«, siger Martin Retov, der ligesom Jesper Sørensen udadtil tager situationen med ophøjet ro.

»Det er ikke en ideel situation, men det er som det er, og så må vi gøre den ideel, når Niels kommer«, siger Jesper Sørensen.

Niels Frederiksen og U21-landsholdets kamp for en semifinaleplads er på søndag klokken 21, og du kan følge den live på BT.dk.