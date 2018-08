Bo Henriksen lader sig ikke stresse i jagten på en angriber, selvom deadlinen for transfer kommer nærmere og nærmere

Om mindre end en måned lukker transfervinduet for alle danske klubber, heriblandt Horsens. Klubben er stadig på jagt efter en angriber, der kan banke målene ind efter behag, og det skal være den helt rette. Det slår Bo Henriksen fast.

»Vi skal nok finde en løsning, og transfervinduet lukker først med udgangen af august. Otte ud af 14 hold i Superligaen leder efter en angriber, der er garant for mål, så det er ingen let opgave. Vi får tilbudt masser af angribere, men vi har ikke fundet ham, vi kan bruge endnu. Vi ved, hvad vi vil have, og vi har ikke råd til at skyde forbi,« siger Henriksen til Horsens Folkeblad.

Samtidig fortæller cheftræneren også, at de gerne vil have endnu en kvalitetsspiller ind, efter de hentede Sivert Heltne Nilsen tidligere på ugen.

Horsens skal i weekenden møde Hobro på hjemmebane. Kampen spilles på søndag.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com.