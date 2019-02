Én af Danmarks bedste og mest populære fodboldstemmer gør comeback.

Efter et langt og alvorligt sygdomsforløb vender Carsten Werge tilbage på skærmen som fodboldkommentator.

Det gør han til kampen mellem Brøndby og Randers i Superligaen.

Carsten Werge vender tilbage til sit arbejde efter at have gennemgået et langt sygdomsforløb, som han åbnede op om over for B.T. i et stort interview.

Carsten Werge fortæller om vejen tilbage efter sit lange sygdomsforløb. Video af Nils Meilvang. Vis mere

»Den første tid kunne jeg dårligt huske, hvad det var, jeg fejlede. Det var meget mærkeligt at ligge der og kigge op i loftet. Dagene var lange, og der var hele tiden nogen, der skulle stikke i mig, og hele tiden nogen, der skulle undersøge mig. Jeg kunne ikke bevæge mig, jeg kunne ikke gå på toilettet. Jeg kunne ikke en skid selv,« fortalte Carsten Werge blandt andet i interviewet.

Nu er en af fodbolddanmarks største stemmer tilbage på skærmen, og dét er noget, Carsten Werge ser frem til.

»Jeg føler mig ikke syg mere. Det gør jeg ikke, og jeg glæder mig voldsomt til at komme tilbage. Det er fuldstændig underordnet, hvilken kamp det handler om. Jeg skal bare i gang. Og så skal jeg ret hurtigt finde det niveau, jeg har,« fortalte han til B.T.

Øverst i artiklen kan du se en række af de sjoveste højdepunkter fra Onside med Carsten Werge.