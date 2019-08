Hvis der skal noget ind, skal der først noget ud.

Det er meldingen fra Brøndbys sportsdirektør Carsten V. Jensen, der går ind i de sidste to uger af transfervinduet med ophøjet ro.

»Jeg er rolig i forhold til, at vi nok skal få sammensat en trup, der kan gøre det godt i Superligaen.«

»Det er jo ikke sådan, at vi ikke kan stille hold, men det er klart, at vi vil også se, om vi kan være i bedre balance, når vinduet lukker,« siger Carsten V. Jensen efter at have set Brøndby vinde 2-1 over AaB.

Et af de helt store samtaleemner omkring Brøndby har været forsvarssituationen, hvor der lige nu kun er tre kampdygtige midterforsvarer i truppen og på venstreback, er det reelt kun Alexander Jung, der spiller den position naturligt.

Oveni skal man lægge de lidt tvivlsomme præstationer, som defensiven har præsteret i Brøndby den seneste tid, og det kan derfor være nærliggende at tro, at det er et område, som Carsten V. Jensen kigger på.

»Vi kigger på det, og jeg vil godt gentage, at venstreback og venstrestopper er vi godt klar over, at der en ubalance den vej rundt.«

»I bedste fald vil vi lykkes med at stabilisere det område af banen,« siger Carsten V. Jensen til B.T.

Carsten V. Jensen kigger stadig på mulighederne for at forstærke forsvaret. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Carsten V. Jensen kigger stadig på mulighederne for at forstærke forsvaret. Foto: Ida Marie Odgaard

Udfordringen for Brøndby ligger også i, at truppen ikke må blive større, end den er nu, og der kan være nogle spillere, som måske kan være på vej ud.

Hvis I skal have en ny forsvarsspiller i det her vindue, kræver det så også, at der ryger nogen den anden vej?

»Det giver jo meget god mening, fordi vi har en relativt stor trup, og man kan godt sige, at vi har spændt vores lønbudget. Så det giver mening, at vi åbner mulighederne ved at løfte noget af for at kunne fylde noget nyt på,« siger Carsten V. Jensen.

Brøndby har indtil videre kun forstærket sig med nordmanden Tobias Børkeeiet i dette vindue udover de unge spillere, som er kommet op fra ungdomsafdelingen.