Til sommer er det slut med at se Carlsbergs logo på brystet af FC Københavns trøje.

Det er en nyhed, der splitter københavnernes fans, som nu skal til at vænne sig til bettingselskabet Unibet i stedet. Betting har ikke det bedste ry i alle fankredse, men måske det alligevel luner med fem millioner kroner ekstra i FCK-kassen om året, som den nye sponsorsammensætning ifølge B.T.s oplysninger tilfører.

Uanset hvad er det farvel til Carlsberg til sommer efter 22 år med det velkendte logo på brystet.

Det sker, bare et år efter at FC København og Carlsberg annoncerede en forlængelse af sponsoratet.

Kasper Elbjørn, pressechef i Carlsberg, fortæller til B.T., at beslutningen om at vige sponsorpladsen fra FCK-trøjen har været under optræk igennem længere tid.

»Den her mulighed diskuterede vi allerede, da vi forhandlede og indgik den nye kontrakt i efteråret 2019, inden vi offentliggjorde i januar 2020. Vi forklarede dengang FCK, at vi var i gang med at flytte vores fokus fra ren eksponering til at bruge de midler, vi har til klubberne, på at forbedre fanoplevelsen. Så den her løsning, som vi har fundet sammen med FCK i løbet af de seneste par måneder, har været i støbeskeen i lang tid. Alle vidste, at vi med den kontrakt, som løber i øjeblikket, ville fokusere mere på fanoplevelsen og mindre på eksponering,« siger Kasper Elbjørn.

Hvorfor bliver I hængende halvandet år mere så – i stedet for at forsvinde fra brystet allerede dengang?

»Det var, fordi FC København lige skulle finde ud af, om de ville finde en ny hovedsponsor til trøjen. Det har vi fra begyndelsen været åbne over for. Vi har i stedet brugt tiden på at udvikle den meget ambitiøse plan for at tiltrække yderligere fans og gøre fanoplevelsen bedre.«

Er det en spareøvelse fra jeres side?

»Nej, det er det ikke. Det er den fuldstændig samme kontrakt, som vi indgik med FCK i efteråret 2019 og offentliggjorde i januar 2020. Der er ikke noget ændret dér. Det, der er ændret, er, at FCK har fundet en loyal partner, som gerne ville på trøjen, og som de derfor kunne lave en ny aftale med.«

Mange ville jo nok tro, at I betaler mindre, når I ikke får den samme eksponering…

»Nej, tværtimod. Vi glæder os til at præsentere den kommende 'fan village', som er det første eksempel på vores nye samarbejdsfokus. Og så er det her også et kæmpe klap på skulderen til FCK i en svær tid.«

Flere fans er kede af, at I ikke skal være på brystet mere. Hvordan har I det med det?

»Selvfølgelig er det vemodigt for os ikke at være på brystet af FCK-trøjen, men det er ikke så afgørende for os længere. Det vigtige for os er fansene, og de kender Carlsberg. Vi er super stolte af samarbejdet med FCK,« slutter Kasper Elbjørn.

