Det er et længe ventet interview, der ruller hen over skærmen søndag aften på TV3+, når Ståle Solbakken for første gang deler sin version af historien om sin fyring fra FC København.

Sammen med den tidligere FCK-spiller Jesper Grønkjær har værtinden Camilla Martin fået det eksklusive interview, og hun fortæller, at det kom bag på dem begge, hvor ramt Ståle Solbakken stadig er over fyringen.

»Nu har jeg interviewet Ståle Solbakken rigtig mange gange gennem årene de sidste 14 år on and off, og jeg har altid kendt ham på en måde. Man kunne diskutere med ham, man kunne skændes med ham, og han købte ikke altid præmisserne, og så diskuterede man lidt videre. Jeg må bare sige, at det er et meget, meget anderledes interview, Jesper Grønkjær og jeg har lavet med Ståle Solbakken i dag,« siger Camilla Martin til sin arbejdsgiver efter fredagens kamp mellem Lyngby og Horsens.

»Både Jesper og jeg var overrasket over, hvor berørt han faktisk stadig er af at skulle sig farvel til FC København på den måde, som han har gjort,« fortsætter hun.

Allerede nu er der kommet en forsmag ud af interviewet, og her knækker Ståle Solbakkens stemme over.

»Jeg må få lov til at fortælle min version, fordi de fortæller en version, som, jeg mener, ikke er sand. De fortæller det på vegne af mig, efter vi blev enige om noget helt andet. Det er ikke respektfuldt,« lyder det fra en meget påvirket Ståle Solbakken.

»Det, der gør mig emotionel i det her, det er ikke, at jeg blev fyret. Det er en del af gamet. Det, der gør ondt, det er, at jeg mistede et lille livsværk,« fortsætter han.

Ståle Solbakken nåede at stå i spidsen for FC København i flere end 600 kampe.