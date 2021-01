»Han har ikke været involveret i mit skifte til FCK. Det er min karriere og mine beslutninger – og dem spørger jeg ham ikke om.«

Sådan siger den tidligere AGF-spiller Mustapha Bundu til B.T., når han bliver spurgt, om hans svigerfar har kommenteret tirsdagens skifte til FC København.

Og hvem er hans svigerfar så? Det er Flemming Povlsen, der ud over at være en af EM-heltene fra 1992 ligeledes har spillet i AGF i 1980'erne.

Den nye FC København-spiller danner nemlig par med Anne Søgaard Povlsen. De har været sammen i cirka tre år efterhånden.

En af EM-heltene fra 1992, Flemming Povlsen, har Bundu som svigersøn. Foto: Nils Meilvang Vis mere En af EM-heltene fra 1992, Flemming Povlsen, har Bundu som svigersøn. Foto: Nils Meilvang

Men selv om Flemming Povlsen ikke har været involveret i skiftet fra Anderlecht til Superliga-klubben, så har 23-årige Mustapha Bundu tidligere i karrieren sat pris på hans rådgivning.

»Da jeg spillede i AGF, var der nogle gange, hvor vi satte os ned og talte kampen igennem bagefter. Og det har jeg altid været glad for, fordi jeg respekterer hans ord,« siger han og fortsætter:

»Han har sikkert selv været i lignende situationer, mens han spillede, så han kender også til min. Men jeg håber på at spille fodbold i 10 til 12 år endnu, og derfor er jeg nødt til at træffe mine egne beslutninger.«

Mustapha Bundu kan få Superliga-debut for sin nye klub på onsdag, når FC København indleder forårssæsonen med en udekamp mod AaB.

Mustapha Bundu skiftede tirsdag til FC København. Foto: Henning Bagger Vis mere Mustapha Bundu skiftede tirsdag til FC København. Foto: Henning Bagger

Nu er du tilbage i Danmark. Betyder det så, at du kommer til at bo sammen med din kæreste?

»Hun bor stadig i Aarhus, hvor hun studerer, men hun kommer selvfølgelig til at være en del i København, når jeg bor her. Jeg ved endnu ikke, om hun flytter permanent. Hun ville også have brugt mere tid i Belgien, men covid-19 og karantænereglerne gjorde det svært. Desværre.«

Mustapha Bundu havde en flot tid i AGF, hvor han spillede 109 kampe. Det kastede 21 mål af sig, mens han også lagde op til 25 scoringer.

FC København har i første omgang lejet den offensive spiller i et halvt år, men københavnerne kan købe Bundu til sommer, hvis hans præstationer har været tilfredsstillende.