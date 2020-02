Han var i efteråret en af Superligaens helt store profiler. Otte gange i 20 kampe kom han på scoringstavlen. B.T. har op til AGFs forårspremiere på hjemmebane mod Randers FC bedt Mustapha Bundu om at forklare årsagen til sin succes.

»Jeg stortrives i Aarhus. Set i et sportsligt og udvekslingsmæssigt perspektiv er AGF et perfekt sted for mig. Men det er ikke kun i klubben, jeg har det godt,« siger den 22-årige midtbanefløj med et smil.

Således fortæller han, at han de seneste to år har haft en dansk kæreste.

»Hun hedder Anne og er verdens sødeste pige. Jeg kan ikke ønske mig en skønnere kæreste. Fodboldinteressen har hun ikke fra fremmede. Hendes far er Flemming Povlsen, og han er blevet lidt af en mentor for mig. Når vi mødes, fortæller han historier fra dengang, han som dansk landsholdsspiller var med til at vinde europamesterskabet (i 1992, red.), og da han var professionel i blandt andet tyske og spanske klubber,« siger Mustapha Bundu.

Mustapha Bundu Født : 28. februar 1997 i Freetown, Sierra Leone

: 28. februar 1997 i Freetown, Sierra Leone Ægtestand : ugift, kæreste med Anne

: ugift, kæreste med Anne Fodboldkarriere: 3 A-landskampe for Sierra Leone. Har været i AGF siden 2016. Har i indeværende sæson spillet 20 kampe i Superligaen og har i disse scoret otte mål.

Hans igangværende AGF-kontrakt udløber i sommeren 2021, men selv om Mustapha Bundu har det fint med at bo i Danmark, lægger han ikke skjul på, at de sportslige drømme rækker længere.

»Efter min mening er Premier League verdens bedste. Det ville være stort for mig, hvis jeg på et tidspunkt endte i en af klubberne her. Men da jeg er statsborger i Sierra Leone, er der nogle visamæssige restriktioner, der skal løses, hvis min drøm skal blive til virkelighed,« siger Mustapha Bundu.

Den britiske fodboldskole stiftede han allerede bekendtskab med, da han som 11-årig blev tilbudt at komme på den tidligere Newcastle- og Liverpool-spiller Craig Bellamys akademi i Sierra Leone.

»Optagelsen på den tilhørende kostskole betød, at jeg måtte flytte hjemmefra. Jeg var der fire år i tre måneder ad gangen. Så det var kun muligt for mig at se familien i ferierne. Min tid på akademiet var fantastisk. Vi var 30 drenge, der har masser at takke fonden bag skolen for. Den træning, vi blev tilbudt, var på meget højt niveau og er hovedårsagen til, at jeg er nået dertil, hvor jeg er i dag,« siger Mustapha Bundu.

Under opholdet på fodboldkostskolen gjorde han sig positivt bemærket i de boglige fag.

Det betød, at han fik tilbudt et stipendium på Hartpury College i Gloucestershire i England.

Her opdagede den lokale klub, Hereford FC, hans talent, og i 29 førsteholdskampe scorede han ikke færre end 26 gange.

Imidlertid var det umuligt for ham at få permanent arbejdstilladelse på et studievisum, og derfor endte han i 2016 i AGF.

Imidlertid har hans optakt til forårssæsonen ikke været optimal.

»Desværre har jeg haft lidt problemer med mit ene knæ. Men i sidste uge var jeg tilbage på træningsbanen og fik spilletid, da vi vandt Atlantic Cup (i Portugal, red.),« siger Mustapha Bundu.

Han ser frem til Superliga-foråret, hvor han er klarmeldt.

»Jeg synes, det ser positivt ud. Vi ligger nummer tre i ligaen. Forudsætningerne for, at det lykkes for os at kvalificere os til efterårets Europa League ser lovende ud. Lige nu ser vi frem mod første kamp efter vinterpausen. Her skal vi møde Randers FC. Det plejer at være jævnbyrdigt. Så skal vi vinde, skal vi toppræstere. Men det tror jeg også, vi kan. Vores optakt har været optimal,« siger Mustapha Bundu med henvisning til, at AGF i syv træningskampe efter nytår kun har lidt et enkelt nederlag.