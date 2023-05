FC København har vundet Superliga-guld efter en dramatisk næstsidste spillerunde, hvor FC Nordsjællands gulddrømme blev endegyldigt slukket.

B.T.s sportskommentator Lasse Vøge fremhæver den vilde forvandling, mestertræner Jacob Neestrup har lavet med FCK.

»Et fuldt fortjent mesterskab til FC København – og selvfølgelig en enorm triumf for Jacob Neestrup, der overtog et mandskab i ussel forfatning og nu står med The Double i sin første sæson som Superligatræner. Et vidnesbyrd om, hvilket kæmpe trænertalent, de nu dobbelte mestre har fået fat i.«

»Han vokser sig for stor til Superligaen inden længe,« mener Lasse Vøge.

FCKs cheftræner Jacob Neestrup har forvandlet klubben. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCKs cheftræner Jacob Neestrup har forvandlet klubben. Foto: Liselotte Sabroe

Den 35-årige FCK-træner, der overtog 'Løverne' efter en forfærdelig sæsonstart under forhenværende cheftræner Jess Thorup, har sat sit præg på holdet.

»Neestrup har bevist sit værd, og det har den særdeles unge spillertrup – hvor teenagere som William Clem, Hakon Haraldsson og Elias Jelert sammen med 20-årige Daramy har spillet nøgleroller – også.«

Superliga-guldet bør dog på ingen måde få FCK til at hvile på laurbærrene.

»Men nu er det på tide, at sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen – med opbakning fra den til tider lidt tøvende bestyrelse – sætter handling bag de kæmpe ambitioner. For han har stadig til gode at levere det transfervindue, der får FCK til at tage et skridt væk fra konkurrenterne i Superligaen. Skal FCK være konkurrencedygtig i Champions League-sammenhæng, skal der rammes plet med tunge investeringer sommeren over.«

Lasse Vøge understreger samtidig, hvordan FC Nordsjællands guldjagt endte i en kæmpe fiasko.

»Jeg føler mig også nødsaget til at nævne, at det er helt enormt skuffende, hvordan FC Nordsjælland har klattet deres store forspring væk. Hjemme på kunstgræsset har de til tider vist mestertakter, men på udebane har det været en ynk og alt andet end mesterligt. Og at ende med at tabe 1-5 i Brøndby hører til i den meget pinlige afdeling – og nederlaget understreger, at mesterskabet er havnet det helt rigtige sted.«

Især én bestemt beslutning får B.T.s sportskommentator til at undre sig.

»Og man bliver nu naturligvis nødt til at være meget skeptisk over for FCN's idé med at skifte træner halvvejs i sæsonen. Det ligner her og nu en fatal beslutning.«