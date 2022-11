Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Brøndby IF skal på jagt efter en ny mand i spidsen.

For mandag morgen oplyste vestegnsklubben, at man havde ophævet samarbejdet med Niels Frederiksen efter længere tids skuffende resultater.

En beslutning, der dog ikke ligefrem kan betegnes som chokerende nyt ifølge B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge.

»Det var en uundgåelig skilsmisse. Brøndby og Niels Frederiksen var tidligere tæt på et brud, men det blev 'besværliggjort' af det uventede danske mesterskab, der pludselig havnede på vestegnen. Men denne gang var der ingen vej udenom,« siger han og tilføjer:

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

»Og jeg tror, at det er en lettet Niels Frederiksen, der nu tømmer sit skab ude på Brøndby Stadion. Han har igennem længere tid været tydeligt frustreret over, at ledelsen ikke har fulgt op på mesterskabssuccessen. Trupkvaliteten er kun blevet dårligere, efter at Maxsø løftede DM-pokalen mod himlen. Og det er Niels Frederiksen, der i mine øjne betaler prisen for andres fejl – og her er fodbold verdens mest utaknemmelige branche.«

B.T.s sportskommentator understreger ligeledes, at den nu tidligere Brøndby-træner til sidst lignede en mand, der viste, hvilken vej det gik.

»Selvfølgelig har Frederiksen en portion af ansvaret for, at Brøndby er klistret fast i bunden af Superligaen, og han har også virket udbrændt de seneste uger – men pilen peger i mine øjne mere på den øvrige sportslige ledelse, der brugte mesterskabet til at træde et skridt tilbage,« siger Lasse Vøge.

Ifølge Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, er parterne blevet enige om at gå hver til sit efter flere samtaler den seneste periode.

»Niels og jeg har som bekendt igennem længere tid haft en dialog om fremtiden. Vi havde samme dialog om fremtiden for et par sæsoner siden, hvor vi dengang blev enige om at forlænge den daværende aftale,« lød det mandag morgen.

Her satte hovedpersonen ligeledes nogle ord på sin tid som cheftræner i klubben:

»Jeg har haft tre og et halvt fantastiske år i Brøndby IF med mange gode kollegaer, oplevelser og mindeværdige øjeblikke. De resultater, der er blevet skabt, har i min optik været på toppen af, hvad man kunne forvente.«

Niels Frederiksen sidste kamp i spidsen for Brøndby endte med 0-2-nederlag til Viborg.