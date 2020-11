FC København var dansk fodbolds helt store succeshistorie. Klubben var størst, bedst og rigest. Nu er klubben epicentret for en krise, der ikke er set større i mange, mange år.

FC København har på få uger mistet en sportslig ledelse, store dele af en identitet og fansenes udelte opbakning. Sjældent har en dansk klub mistet så meget så hurtigt.

Ståle Solbakken har været væk i halvanden måned. Søndag smækkede han langt om længe døren i efter sig i et historisk interview.

Døren står stadig og runger efter nordmanden, der fik affyret adskillige maskingeværsalver mod FCK's bestyrelse og samtidig fik vundet fansene endnu mere over på sin side.

Ståle Solbakken, tidligere cheftræner og manager i F.C. København Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Ståle Solbakken, tidligere cheftræner og manager i F.C. København Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

De seneste dage har samtlige danske sportsmedier jagtet svar på Ståle Solbakkens ødelæggende og øredøvende kritik af bestyrelsesformand Bo Rygaard, ejerskabet med rigmændene Erik Skjærbæk, Karl Peter Korsgaard Sørensen og Lars Seier – og ikke mindst klubbens bestyrelsesmedlem og midlertidige sportslige lederskikkelse, William Kvist. Men ingen vil sige noget. Hele ledelsen er som sunket i jorden.

»Vi vil ikke bidrage til mere mudderkastning,« lyder begrundelsen.

Men virkeligheden er, at FC Københavns fans lige nu savner svar. De savner ikke nødvendigvis et direkte svar på Ståle Solbakkens holdninger. Og det gør jeg egentlig heller ikke.

Men at klubbens ledelse ikke stiller sig frem, viser format og handlekraft – og i det mindste tager ordene fra den måske vigtigste personlighed i FCK's historie til efterretning – har jeg svært ved at forstå.

William Kvist, tidligere spiller og nu medlem af bestyrelsen i F.C. København Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere William Kvist, tidligere spiller og nu medlem af bestyrelsen i F.C. København Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Lige nu ligner FC København en klub i kaos. Med streg under ligner. Og ejerne, bestyrelsesformanden og William Kvist lader udadtil stå til. Det gør de formentlig, fordi de alle er personligt impliceret.

Men det er på tide, at et voksent menneske kigger ud over egen næsetip, hiver op i bukserne og stiller sig frem og viser, at der trods frygtelige sportslige resultater, Ståle Solbakkens spændstige ord og en anfører ude af stand til at gennemføre et interview, stadig er bare lidt styr på butikken.

Har FCK haft held med kommunikationen hidtil efter Ståle Solbakkens fyring? Nej. Tværtimod skyldes dele af moradset netop dårlig kommunikation fra Bo Rygaard, Lars Seier og William Kvist. I interviews, på pressemøder og ikke mindst i et telefonopkald.

FC Københavns store bosser må på banen. Kommunikativt og ledelsesmæssigt. Det er første skridt.

Det næste er at få ansat den stærke mand på sportsdirektørposten, som alt andet lige må skulle tegne store dele af butikken. Den opgave er lige nu vigtigere end nogensinde.