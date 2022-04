I en udsolgt Parken vandt FC København 2-0 over ærkerivalerne fra Brøndby i et lidt blodfattigt københavnerderby.

Pep Biel skubbede kort inde i anden halvleg bolden over stregen til 1-0.

Og med fem minutter tilbage af opgøret bankede han smukt bolden i mål med venstreskøjten.

Herunder kan du læse, hvordan B.T. vurderede indsatsen fra de to hold.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

FC København 4-1-2-3

Der var ikke et krøllet hår i Superligaens strammeste hestehale efter den kamp. Der var kun behov for en enkelt klasseredning, da Slimane pludselig stod fri i feltet. Derudover kunne Grabara uden større dikkedarer notere sig for endnu et rent Superliga-bur.

Den p.t. blonde dansker har efterhånden sat sig tungt på den højreback, som han ellers måtte spejde langt efter i efteråret. Og man ved, hvad man får: masser af offensive løb og som regel brugbare indlæg. Og sikke et drøn på træværket!

Den slovakiske Hulk indledte med at sende Cappis i grønsværen med en lussing af en tackling. Få minutter senere var han i en hængende angriber-position tæt på at sparke FCK på 1-0. Fem minutter, der fortalte alt om den hvirvelvind af en spiller, FCK har rendende.

Den georgiske stålmand er sikkerhedsnettet i FCK-defensiven, og han sørger flot for at få lukket de huller, der opstår, når Vavro drager på offensive eventyr. Bortset fra et næsten fatalt boldtab i anden halvlegs indledning var det en afmålt og rutineret præstation, som nok skal placere Boilesen på bænken igen i næste kamp.

Det bliver lidt akavet ovre på venstrebacken, og den ellers så målfarlige hollænder har mistet en del af sin offensive snert derude. Men han virker til gengæld til at være blevet mere pålidelig i forsvarsarbejdet.

Kaptajn Falk som vi kender ham. Kuglen bliver nusset og kælet for, som var den en af de nyfødte på Rigshospitalet i Parkens baghave. Og han fik med sit huggende staccato-løb dækket utrolig meget af nationalarenaens skandaløse grønsvær. Stærk indsats – en skadefri Falk må være en kandidere til en dansk VM-trup, hr. Hjulmand.

Som altid er Lerager en uhørt svær mand at bedømme. For langt størstedelen af hans opgaver består i at lukke ned for vinkler og huller for modstanderne. Det er så sjældent, at han har bolden ved fødderne. Stor arbejdsindsats – havde dog sit hyr med Slimanes fysik og teknik.

(ud. 62) Selvfølgelig skal niveauet svinge lidt, når man stadig har alderen til at gå i folkeskolen. Sådan var det også i dag. I den første halve time svingede det den rigtige vej for teenagekometen, der nåede at få lavet mange gode ting ude på sin kant. Men så gled han ud af opgøret og fik lavet nogle børnefejl, som desværre er ret iøjnefaldende.

Parkens sandkasse er tydeligvis ikke guf for Pep'en og hans vævre spanske spillestil. Der var usædvanligt mange uprovokerede boldtab for Biel, der også virkede til at have problemer med at accelerere på kattebakken af en fodboldbane. Men pludselig stod han på det rigtige sted, og så viste han klassen – endda med højrebenet! Og en halv time senere svingede han venstreskøjten, og så havde alle glemt alt om uprovokerede boldtab.

(ud. 71) Den højt besungne svenske lejesvend indledte så lovende med flere lovende løb i feltet. Men så forsvandt han i 40 minutters tid ud af opgøret for så pludselig at rive en assist til Pep Biel op af hatten. Så det var sådan en mandag på det jævne for Claesson.

(ud 71) Khouma Hvabehar? Vi må ærligt tilstå, at vi ikke helt kender Babacars topniveau, men vi tør alligevel godt vurdere, at senegaleseren har et godt stykke vej til den bedste udgave af sig selv. Så mange uforløste aktioner, og frustrationen lyser hver gang ud af den erfarne angriber. Burde have scoret på et par store chancer i anden halvleg, men Mads Hermansen ville det anderledes.

--- Indskiftere

Et okay indhop af Mukairu, der ikke mindst fik løst sine defensive opgaver godt. Var også tæt på at kombinere sig til en stor chance.

Uden for bedømmelse

Uden for bedømmelse.

Styrer stadig skibet sikkert i retning mod guldet – og så er det vel ligegyldigt, at festfyrværkeriet nok en gang udeblev. Han har fået sit hold til at stå samlet og disciplineret og har dermed skabt et hold, der er uhyggeligt svært at score mod. Man kunne som neutral betragter godt ønske sig mere joga bonita, men det er Jess Thorup nok skideligeglad med.

Brøndby 4-1-3-2

Helt prisgivet ved målet, og så har han tre fænomenale redninger. Først på Roonys afslutning og så den der flyvende hånd på Babacars hjørnesparksheader. Det er en af dem, der får endnu flere Brøndbys-fans til at købe målmandstrøjen. Så glemmer vi bare det dumme udspark, for du kan jo godt bruge de ben – bare til redninger.

Han kan ba'-ba' komme an, Andreas skal nok give Babacar max klø. Ikke én gang fik FC Københavns store brød af en angriber lov til at blive farlig. Jo, vinterens store angriberindkøb til Parken har slet ikke fået gang i målene og har i de seneste to kampe været ude af startopstillingen, men han kom kun et skridt tættere på reserveholdskampene, og det skyldes især Maxsø og Hermansen. P.S., du skal nok lade være med at få børn i de næste par dage. Av.

Det er altså noget af en tillidserklæring at blive foretrukket i midterforsvaret ved siden af anføreren, når en så stærk holdkammerat som Henrik Heggheim er tilbage efter tre karantænedage. Og trods fire nederlag i streg. Rosted takkede for tiltroen ved at kaste sig frygtløst ind i alt, og han forhindrede på den måde også Khocholava i at komme til en afslutning. Fin indsats – og uden at score selvmål.

Det der langdistanceforhold, han har til Riveros, går altså ikke. Nej, Brøndby har på ingen måde nogen attraktiv angriber lige nu, men de lærer jo ikke at score, hvis de ikke får lov at danse med. Det må kunne betale sig at finde en mand i boksen, så afleveringerne ikke skal over til venstrebacken hver gang. Men så kan det også blive godt. Det var den opdækning af Claesson dog slet ikke.

Pas på gennemkørende tog! En enkelt kropsfinte fra Falk fik Smilane til at stryge forbi i den forkerte retning, men så var han da i gang, og ligesom den første pandekage aldrig bliver god, skulle han lige spilles varm, men så var der også dej nok i skålen til at stille sulten. Han manglede dog isen til at gøre oplevelsen fuldendt.

Han krøllede den ene lækre aflevering efter den anden afsted, og så snor han så meget om sig selv med bolden, så han gjorde modstanderne lige så forvirrede som garnet på hovedet. Han kan udvikle sig til at blive en stor general, ham der.

Spiller du med balloner eller en fodbold? Den unge amerikaner er begyndt at spille sig ind i startopstillingen, men det er altså i mangel af bedre, og ikke fordi han gør det sådan fortryllende på nogen måde. Det må snart være, hvis det skal være for Cappis, men så skal han ikke bare smække bolde op i luften, når modtageren Hedlund er halv størrelse af sine modstandere.

Han havde svært ved at stå fast i Parken, det kan man godt forstå, men en selvtillidsforladt Roony skal alligevel ikke have lov at komme forbi ham så nemt. Heller ikke selv om det blev den ene gang. Det kunne være gået galt, det gjorde det ikke, og det skyldes bestemt, at Riveros oppede sig.

Et mål i denne superligasæson fra den svenske angribers fod, og det var tilbage i september. Så forstår man bedre, hvorfor mesterholdet er gået otte timer uden at score. Som en af profilerne på holdet forventes der med rette mere fra Hedlund end ingen forsøg på mål.

Mar-ku' heller ikke denne gang. Men han vil det jo heller ikke nok, når han laver skildpadden på indlægget fra Andreas Bruus. Han mangler simpelthen killerinstinkt, og spørgsmålet er, om han overhovedet burde ligge helt fremme som en af de forreste spillere, eller om han skal gemme sig i sit hus lidt længere tilbage.

Den der step over-finte som en ung Cristiano Ronaldo snød Khocholava godt og grundigt, og han satte Kevin Diks flere gange, men da det gjaldt foran mål, var der mere Anders Randrup over ham end Manchester United-stjernen. Tag dig dog tid, når du har det, unge mand!

--- Indskiftere

(ind. 69) Carl Björk skiftet ind efter 69 minutter i stedet for Mathias Kvistgaarden. Han når ikke at gøre noget væsen af sig. Ligesom hele det her forår, hvor han i hvert fald endnu ikke har vist sig som en forstærkning.

(ind. 69) Mathias Greve skiftet ind efter 69 minutter i stedet for Christian Cappis. Det er den slags glidende tacklinger og ofringer, der gør, at han kan komme tættere på holdet. Men der skal mere til end en enkelt god aktion.

(ind. 79) Uden for bedømmelse

Christian Friedrich (ind. 88) Uden for bedømmelse.

Havde stukket lidt til banen i Parken, men selv hvis han havde haft en tidligere Brøndby-angriber med fornavnet Ebbe i truppen, kunne hans hold have scoret i Sand-kassen. Og det her problem er ikke kun banens skyld. Fem kampe uden at score er stærkt kritisabelt for Brøndby. Så dårlige er de offensive kort heller ikke. Han skal tage ansvar for krisen.