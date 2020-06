FC Midtjylland er ekstremt tæt på guldet efter 2-1-sejr i Telia Parken over FC København.

FC Midtjylland stordominerede første halvleg, hvor Jesper Hansen intet havde at lave i målet. Og da Sory Kaba sendte midtjyderne foran, lugtede det af en lukket kamp.

Men Ståle Solbakken gav Jonas Wind comeback efter pausen, og den indskiftning ændrede i hvert fald FC Københavns præstation meget. Dog ikke nok til at få sejren.

Det blev nemlig Lasse Vibe, der lukkede med 2-0-målet - inden Paulinho lavede et selvmål til 2-1. Den sejr sender FC Midtjylland 11 point foran FC København.

FC København 4-4-2

Ja, det var et hårdt spark af Onyeka. Det var stadig en svag målmandsaktion at give den ripost til Kaba. Johnsson havde ellers inden vist sine evner ved at stå i vejen for et Sviatchenko-hovedstød. Fejlen trækker ned. Karakter: 4

Relativt solidt. Og det har det været et stykke tid. Det er dog stadig lidt med håndbremsen trukket eller i hvert fald uden at nå i femte gear. Burde slippe sig selv mere løs offensivt. Og tænke sig om, når han trækker frem i et halvt FCM-hold kort før tid. Karakter: 5

Sat helt af ved 0-1-målet. Satsede uden held på Onyeka, der fik frit spark. Var derudover i ca. en milliard dueller med Sory Kaba. Med blandet udfald. Karakter: 4

Kastede sig i vejen for et mål efter 20 minutter. Det var vigtigt nok for Bjelland og FCK. Det var så også en af hans bedste aktioner. Måtte se FCM-spillerne glide forbi og presse på konstant. Karakter: 4

Svenskeren tog sine ture op ad kanten for at komme til indlæg, men det var ikke rigtig til nogen nytte for FC København. Defensivt i samme problemer som resten af FCK-holdet i første halvleg. Karakter: 4

Der er stadig mere paprika at finde i de spanske chorizoer, fornemmer man, men han løfter sig hele tiden. Københavnernes mest kreative spiller. Der skete noget, når Pep Biel havde bolden. Dog et dumt boldtab inden 2-0-målet. Karakter: 6

For meget bølgebryder – for lidt bolderobrer. Burde have stoppet Onyeka inden målet, hvis ikke han allerede havde trukket et dumt gult kort inden. Pasningsspillet kan mildest talt forfines. Flået ud i pausen. Karakter: 2

Skulle genfødes i Zecas skygge. Gjorde mere, end man kunne forvente af en mand, der har haft svært ved bare at få spilletid på et skadesplaget FCK-hold. Sikre og kloge afleveringer hele tiden. Karakter: 6

Falken lignede mere en plukket høne på kanten. Fandt sine fjer igen på den centrale midtbane efter pausen, hvor han fik meget mere plads at boltre sig på. Karakter: 5

Han mangler noget for at kunne være med, når det går rigtig stærkt, og modstanderen sidder helt tæt hele tiden. På kanten blev der lidt mere plads til ham, og det klædte Daramy – uden at det løftede sig nok. Karakter: 3

Smidt i metalskrot-presseren Scholz/Sviatchenko og spyttet ud i en version på et par kubikcentimeter. Vandt godt nok ikke mange dueller og var ikke i en eneste farlig situation offensivt. Karakter: 2

Indskiftere

Comeback efter næsten et år. Det slikkede mange FCK-fans sig nok om munden over. Forståeligt nok. For man fornemmede straks hans tilstedeværelse, da FCK blev langt mere boldbesiddende efter pausen. Boldsikker og kølig. En vigtig mand. Karakter: 6

Kroaten blev sendt ind med 25 minutter igen. Han så dog ud til at være et stykke fra sin top - og specielt præcisionen i afleveringerne var et stykke fra. Men viste glimt af sit potentiale. Karakter: 6

Sendt ind i stedet for en skadet Bjelland. I en noget bedre periode for FCK, hvor forsvaret ikke blev testet lige så meget som i første halvleg. Satsede ved 2-0-målet og forsøgte at trække offside. Dumt. Karakter: 5

Ind med lidt over 10 minutter tilbage. Karakter: UB

Svært, hvad Solbakken kunne gøre anderledes med startopstillingen. Skulle dog have lagt en strategi, hvor FCM ikke fik lov at dominere så meget, indtil de scorede. Det blev for tit en aflevering tilbage til Johnsson eller op i hovedet på de unge angribere - uden effekt. Karakter: 3

FC Midtjylland 4-2-3-1

Det må og bør være den kamp i Parken, hvor landsholdsmålmanden har haft mindst at lave. Trøjen skal nu vaskes alligevel, fordi han kastede sig efter Biels helt uskyldige spark over kassen. Karakter: 6

50 procent af en højreside, der ikke levede op til tidligere meritter fra denne sæson. Sløsede afleveringer fremad, men forsvarsspillet fejlede intet. Karakter: 6

Tæt på at blive blive første målscorer med et fint hovedstødsforsøg, og han prøvede igen senere i kampen at vise sin sult efter et mål. Måtte dog nøjes med at få FCKs angribere serveret, men så spiste han også op. Karakter: 8

Offensivt smed han helt umotiveret en enkelt bold ud over sidelinjen, men defensivt kunne ankeret ikke rykkes væk fra bunden af havet. Solidt som altid. Karakter: 7

Hvis han bliver ved med at spille den slags kampe, har Brasilien endelig fundet afløseren for Roberto Carlos. Tidligere i denne sæson har vi set tordenskraldet fra Paulinho, i dag så vi alle driblingerne, kig væk-finten og ikke mindst de utallige præcise indlæg. Første halvleg var formidabelt, anden halvleg kunne han ikke helt leve op til perfektionen. Ærgerligt selv mål i en god kamp for Paulinho. Karakter: 8

Alle har talt om, hvilken betydning Onyeka har haft i Midtjyllands defensive spil. I dag viste Frank, hvor farlig han er. Væk med dig, Stage, væk med dig, Nelsson. Forrygende driblinger fra den uundværlige. Karakter: 8

Startdebut til den unge mand som afløser for Tim Sparv. Det kostede ham altså ikke noget, at AGF hev det hele hjem i den anden halvleg, den unge mand var på banen i sidste uge. I Parken var det meget leverpostej. Karakter: 6

Skal lige have sig en snak med sin gode ven Sory Kaba, for han kunne da næsten ikke have undgået at score på den gigantiske chance, hvis Kaba havde ladet den gå. Og så alligevel, for ud over assisten fungerer meget få ting for kantspilleren. Karakter: 6

Mange gode aktioner og et sublimt frispark i hovedet på Sviatchenko, som med lidt held havde givet Dreyer en assist. Den højreskøjte har nok aldrig lavet så lækkert et mål, men det var korrekt annulleret for offside. Karakter: 7

Arbejder fint for sagen og var med til at lukke FCKs højreside ned. Offensivt var det anonymt. Karakter: 5

Kabaw! De ekvilibristiske øjeblikke gik på vanlig vis hånd i hånd med en slap attitude, men han var dér endelig for at gøre Onyekas fine forarbejde færdigt med det, man så tit har savnet fra Kaba - en simpel indersidescoring. Karakter: 7

Indskiftere

Kom ind og afsluttede med målet til et 10-tal, men uden for bedømmelse. Karakter: UB

Kom ind med 10 minutter tilbage af kampen. Karakter: UB

Kom ind kort før tid: Karakter: UB

Oliver Sørensen kom ind kort før tid. Karakter: UB

Priske(r) sig lykkelig for, at Onyeka var tilbage, og det intet negativt gav, at han måtte give startdebut til unge Madsen. Kampen blev spillet til perfektion for udeholdet, der godt nok også fik gode betingelser fra et hjemmehold uden nogen saft og kraft. Karakter: 8