Nu kommer den sætning, jeg ikke havde troet, jeg skulle levere: Brøndby kan vinde guldet i år.

Sådan – så er det endelig skrevet. Mit tilløb har været langt, for jeg har været en af dem, der pegede flere steder på Niels Frederiksens mandskab og meldte: 'Dur ikke, væk!' Spillerne er ikke gode nok individuelt, holdet er ikke langt nok på udviklingskurven, og taktikken er ikke skabt til guld.

Det var sådan, jeg havde det med Brøndby – og jeg kan ikke slippe det helt endnu, men jeg overgiver mig alligevel lidt og begynder her de første linjer til et muligt eventyr om genoplivningen af en mastodont efter 16 års mesterskabssøvn.

Heltene i de første mange kapitler har været Mikael Uhre, Jesper Lindstrøm og Andreas Maxsø. Det kunne ikke være mere symbolsk for dette Brøndby-hold, end at lige netop de tre stikker ud.

Mikael Uhre var et skuldertræk af en gratis spiller til at fylde bredde i truppen for to et halvt år siden – nu er han brandvarm topscorer efter tre kasser i 3-0-sejren over OB.

Jesper Lindstrøm var en overset ungdomsspiller uden udsigt til hverken debut eller gennembrud under guldhungrende Alexander Zorniger, som også kun var en Kjartan Finnbogason fra guldet for to et halvt år siden – nu er Lindstrøm fankæledæggen over alle og Superliga-profil.

Og så er der Andreas Maxsø. Carsten V. Jensens signatursigning, der peger ind i det fremtidige Brøndby. Hentet gratis, men med et niveau til toppen af Superligaen fra første dag. Godt gammeldags købmandsskab.

Det er ekstrem udvikling af ellers skrottet gods og indkøb af stor kvalitet.

Det er det Brøndby, som med det uafgjorte resultat mellem FC København og FC Midtjylland nu er ved at stikke af i toppen, mens de fleste af os har siddet og holdt øje med netop FC Midtjylland og måske også FC København for nogle uger tilbage.

Det er på tide at panorere over på Brøndby. Den medvind, de har lige nu, forsvinder ikke bare med et nederlag. Drengene fra Vestegnen spillede en kanonkamp i Herning for to uger siden, men tabte til FC Midtjylland. Mod FC København var de kolde, kyniske og vandt. Og mod OB til tider nærmest sprudlende.

Brøndby kan med andre ord spille kampe på mange måder – og vinde dem på lige så mange. Oveni det har vestegnsdrengene den fordel, som de fleste Superliga-hold elsker: Rollen som underdog.

Klichéen ville være, at Brøndby ikke kan gemme sig mere nu med fire point ned til FC Midtjylland. Men det kan de. Niels Frederiksen og Carsten V. Jensen vil tale ind i fortællingen om, at det her hold slet ikke er bygget til at hente guldet.

At de først skal toppe om et år eller to. At de ikke bruger de penge, som konkurrenterne gør. At de har en etplansvilla – ikke noget kongeslot.

Men om små tre måneder kan de altså stå med hele fodboldkongeriget. Uanset om det bliver en blå-gul magtovertagelse i maj eller ej, forudser jeg, at Brøndby bliver farlige de kommende år. Hvis det, vi ser nu, er resultatet af to års nedskæringer, ungdomssatsninger og udvikling på periferispillere, er jeg spændt på at se, hvad der sker, når der skrues den anden vej på knapperne.

Brøndby må snart være til bunds i de dyre udgifter. Altså de tunge lønninger, som man ikke fik det fodboldniveau ud af, som man havde betalt for.

Jeg tror, vi nærmer os punktet, hvor Carsten V. Jensen lyner op i læderpungen. Klubejer Jan Bech står næppe i vejen. Han er nok mere utålmodig end fodbolddirektøren i forhold til at komme i gang med den del.

Og kan Brøndby finde kvalitet for småpenge i et marked under coronaforvandling, så ser vi ind i en fornem fremtid. Selv 16 års mesterskabstørke har nemlig ikke ændret på, at Brøndby stadig har et godt navn både herhjemme og uden for landets grænser.

Tænk, hvad et mesterskab ikke vil kunne tilføje til det.