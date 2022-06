Lyt til artiklen

Uwe Rösler er den nye mand, der skal føre AGF tilbage på sporet.

Det står klart tirsdag eftermiddag, hvor AGF meldte det ud i en pressemeddelelse.

B.T.s fodboldkommentator, Lasse Vøge, tror, at Rösler og AGF bliver et godt match.

»Jeg synes, at det indikerer en form for genstart i AGF. Når noget skal genstartes har det vist sig at være en god idé at tage et stort udenlandsk navn med erfaring på bagen. Vi så det i starten af 00’erne med FCK, hvor Roy Hodgson kom ind og fik vendt skuden.«

»Vi har set det i OB i sin tid, da Bruce Rioch fik ændret kulturen. Senest har vi set det i Brøndby, da Alexander Zorniger fik vendt klubben til det bedre. Det er godt, der kommer en ind, der ikke er præget af fortidens spøgelser. Jeg tror, at det er en fornuftig og god signing af AGF.«

Der er dog også små alarmklokker, der må ringe hos AGF, hvis man kigger på Röslers CV.

»Skal man kigge efter et hår i suppen, så må man se på mandens CV. Han er sjældent længere i en klub end halvanden sæson, og han har været i ni forskellige klubber. Det må bekymre AGF lidt, at han måske hurtigt brænder ud.«

»Men han har også haft gode resultater, som man så det, da han var i Malmö FF i 18/19-sæsonen. Han er respekteret for sit arbejde i hele Skandinavien, nu bliver det spændende at se ham i den danske liga.«

Foto: firo Sportphoto/ J'rgen Fromme Vis mere Foto: firo Sportphoto/ J'rgen Fromme

Hvis AGF gerne vil have en træner, som personlighedsmæssigt minder om David Nielsen, så er fodboldkommentatoren også ret sikker på, at Rösler er den rigtige type.

»Han er en machomand og benhård træner. Han er ikke bange for at gå i kødet på folk. Han er ikke en Thomas Frank og Kasper Hjulmand-type, der måske har lidt blødere værdier.«

»Jeg tror, han kommer til at passe godt ind i AGF, men man kan ikke kalde ham en moderne type.«

Uwe Rösler har underskrevet en aftale, der løber over de næste tre år.