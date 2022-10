Lyt til artiklen

Der var indkaldt til et storslået pressemøde i Parken fredag.

Og det lugtede af dansk fodboldhistorie med en ny strategi i FC København.

Men hvis den danske storklubs fans havde forventet konkrete svar på spillerbudgetter, stadionudvidelser og revolutionerende nyt, så blev de nok en smule skuffet.

Det mener B.T.s fodboldkommentator, Lasse Vøge, som mest af alt kalder pressemødet for en fuser.

»Der var taget tilløb til en skelsættende dag i FCK-historien. Et pressemøde med hidtil usete ambitioner. Og måske vil vi også kunne anerkende det faktum om nogle år. Men her fredag formiddag sad man lidt med fornemmelsen af, at det var en gammel plade, der blev sat på – krydret med varmluftssnak og en patossvulstig video med droneskud over København,« lyder det.

En del af FCK's nye strategi handler blandt andet om, at klubben vil være dansk mester hvert år, ligesom man vil i Champions League-gruppespillet minimum hvert andet år.

Det er dog ikke ligefrem første gang, at den målsætning bliver præsenteret i nationalarenaen.

»Champions League hvert andet år lyder jo dejligt ambitiøst. Men kynisk set er det bare en gentagelse af strategi 2014-2016, hvor den også hed CL-gruppespil hvert andet år og bedre wi-fi i Parken. Og man vil være dansk mester hvert år – øhh, har det ikke været en del af trosbekendelsen i FCK de seneste 20 år?,« lyder det videre fra Lasse Vøge, inden han tilføjer:

»FCK vil skrue op for spillerbudgettet, men man nægtede at blive konkret, når der blev spurgt ind. Man hyldede de flotte tilskuertal, men man havde ingen planer om at udvide kapaciteten. Bedre wi-fi, madboder og vip-faciliteter var de visionære tanker. De fleste havde nok håbet på noget lidt mere revolutionerende.«

Han fortæller ligeledes, at det kun er tiden, der kan vise, om fansene rent faktisk var vidner til FCK-historie eller en gratis omgang denne fredag.

Hvis B.T.s fodboldkommentator alligevel skal pege på én ting, som der trods alt kom frem på pressemødet, var det blandt andet nyheden om en fremtidigt kvindehold.

»At FCK får et kvindehold, og at den årlige omsætning skal øges til 700 millioner, var klart det mest interessant budskab på det pressemøde. Men jeg tror ikke, at mange blev klogere på, hvordan det sidstnævnte konkret skal kunne lade sig gøre,« afslutter Lasse Vøge.