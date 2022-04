Han var slet ikke på banen, men alliegevel fyldte han det meste.

Jon Thorsteinsson var nemlig helt ude af truppen, da han har sagt nej til at få forlænget sin kontrakt i AGF, der udløber til sommer.

Bag kulissen er sportschef i AGF, Stig Inge Bjørnebye, ved at sende et klart signal til cheftræner David Nielsen.

Det mener B.T.s fodboldkommentator, Lasse Vøge.

Efter kampen sagde sportschef i AGF, Stig Inge Bjørnebye, at det var hans beslutning, at Thorsteinsson ikke skulle spille kampen, selvom AGF i forvejen manglede syv spillere.

Hvad siger det dig, at Stig Inge Bjørnebye træffer den beslutning?

»Det er en ekstrem situation, at sportsdirektøren dikterer startopstillingen. Sportsdirektørens rolle er normalt at give træneren gode kort på hånden – det er uhyre sjældent, at det også er sportsdirektøren, der spiller kortene ud. Det er en stærk-mandshandling fra den norske chef, der offentligt udøver sin magt over David Nielsen.«

»Jeg kan godt se det som et signal til Nielsen om, 'resultaterne har været utilfredsstillende – nu gør vi det på min måde'. Noget siger mig dog også, at der er mere til Jon Dagur-sagen, end offentligheden ved. Det er ren spekulation fra min side, men det lugter af, at der har været en form for tillidsbrud mellem islændingen og den sportslige ledelse.«

Hvad siger det om situationen i AGF og magtforholdet?

»Det fortæller en historie om, at David ikke længere har solidt fat i magten i AGF. Nu siger David Nielsen godt nok, at han har været inde over beslutningen – men bare det, at Stig Inge Bjørnebye offentligt udtaler, at det var hans beslutning at udelukke Thorsteinsson, underminerer og umyndiggør jo David Nielsen. Hvorfor havde Bjørnebye mon behov for det, tænker jeg.«

Er det et tegn på, at man prøver at komme af med DN til sommer? En form for presbold?

»Det kunne man da godt fristes til at tænke. Bjørnebye gjorde det i hvert fald ikke lettere for David Nielsen at vinde den kamp mod Vejle – og David har efterhånden virkelig brug for en sejr for at holde fast i tilliden fra spillere og fans. Og presset vil kun vokse på David efter en nullert hjemme mod bundproppen.«

»Man kan godt tolke det som et signal fra Bjørnebye om, at David Nielsen ikke længere er uundværlig i AGF. Men som altid skal man jo passe på med at overtolke. Det kan jo også bare have været en emotionel og uovervejet handling fra Bjørnebye, der er blevet fornærmet af Jon Dagurs afvisning.«