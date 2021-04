Endnu et derby – endnu et VAR-drama.

FC København skulle bruge et straffespark til at hente sejren på 3-1 på Brøndby Stadion. For selvom Kamil Wilczek brændte, så fulgte Mohamed Daramy op og gjorde det til 2-1 tæt på slutfløjt. Og FCK-spilleren så ud til at være godt inde i feltet, inden Wilczek havde sparket.

Men det blev altså en sejr til FCK efter en meget taktisk affære og to mål af Kamil Wilczek på sin gamle hjemmebane. Mikael Uhre udlignede nemlig til 1-1, inden Daramy scorede til 2-1 – og Wilczek lukkede kampen med sit andet mål.

Her er B.T.s karakterer til de to hold:

Brøndby

Han havde skruet benene godt sammen i dag. Blev til tider presset af nogle svære afleveringer, som han håndterede iskoldt med de tyske fødder. Det var ren Manuel Neuer. Så dog ikke så god ud ved straffesparksforseelsen, selvom han forgæves tog Wilczeks skud. Karakter: 3

Uha, han havde egentlig spillet en fin kamp, men han kvajede sig i de døende minutter, da han flagrede med armen inde i straffesparksfeltet. Det kostede dyrt. Rigtig dyrt. Karakter: 3

Brøndby-anføreren laver sjældent fejl, og det samme gjorde sig gældende mod FCK. Forsvaret virkede dog ikke lige så godt afstemt som set tidligere, men Maxsø gjorde, hvad han kunne og gik forrest. Karakter: 4

Blitz, baby, blitz, baby, please. Blev du blændet af vintersolen, Jung? Av, en omgang, han leverede ved føringmålet. Først en elendig clearing, der gav FCK bolden. Og så snorksov han i anden omgang ovenikøbet. Det var virkelig sløjt. Karakter: 2

(ud: 90.) En kamp lige til glemmebogen for den hurtige back. Av, det var skidt. Og så tog han ligesom Jung en omgang tornerosesøvn ved Kamil Wilczeks mål. Ingen grund til at gense den kamp for Mensah. Den skal ud i skraldespanden. Karakter: 1

(ud: 45.) Det kan næppe blive mere besværligt som midtbaneslider at få en advarsel efter blot to minutter. Det hæmmede ham i perioder, og han fandt aldrig rigtig sit fodfæste i kampen. Røg ud i pausen. Karakter: 2

Kroaten deler vandene, men han er altid garant for fight og hårdt arbejde. En af Brøndby bedste folk. Hvis de nogensinde indspiller en kroatisk version af 'Rejseholdet', så kan han snildt tage rollen som I.P. Når alle opgaverne er fordelt, så klarer han resten. Karakter: 4

(ud: 75.) Han kan blive Brøndbys næste store salg, men han skal håbe, der ikke var talentspejdere på Brøndby Stadion denne søndag. Intet lykkedes. Bedst illustreret, da han i midten af første halvleg tyrede bolden ud over sidelinjen. Karakter: 2

Han havde lidt mere held med sine aktioner end backkollegaen i den anden side. Der er sgu et meget fint venstreben skruet på legendesønnen. Det viste han ved et par lejligheder. Tørrede Ankersen med en god tunnel. Karakter: 3

(ud: 86.) Anonym indsats af svenskeren. Prøvede forgæves at puste liv i Brøndbys offensiv. Som da han i anden halvleg appellerede for et straffespark, der aldrig var. Det var som indsatsen: Halvhjertet. Karakter: 2

Ja, hvordan definerer man en knivskarp angriber? Han dukker op, når man regner allermindst med ham. Op til sit mål var han usynlig – men Uhre gjorde igen tvivlerne til skamme med nok et mål. Brandvarm. Karakter: 4

Indskiftere:

(ind: 45.) Vigen gjorde en stor forskel i det sidste derby, hvor han leverede et mål efter sin indskiftning. Helt så succesfuld var han ikke i denne omgang. Men han gik godt ind i spillet og var medvirkende til, at det hele flød bedre frem mod udligningen. Karakter: 4

(ind: 75.) Uden for bedømmelse.

(ind: 86.) Uden for bedømmelse.

(ind: 90.) Uden for bedømmelse

En svær kamp for Brøndby-træneren. Han satsede på de samme spillere, der hidtil har skabt stor succes i denne sæson. Men der var for mange af de faste støtter, der leverede under niveau. Derfor reagerede han i pausen med en indskiftning, og Brøndby kom bedre med, men han lykkedes ikke med at ændre kampen fuldstændigt. Karakter: 3

FC København

Svært for nordmanden at vise sig frem for alvor, men det er reaktionerne på stregen, hvor han tidligere har vist sit værd. Det gjorde han ikke på Uhres mål, som var en af de få store test for målmanden. Karakter: 3

(ud: 85.) Der er et stykke til topformen for backen. Førsteberøringen sidder ikke hver gang, og der mangler et par procenter i topfarten, men så får FCK kvalitet i det defensive og taktiske bidrag fra Ankersen. Karakter: 3

Han elsker de her kampe. Med hovedet forrest og kun én ting for øje: At forsvare. Engang var han en central midtbanemand i FC Nordsjælland – nu er han betonhård forsvarskrumtap. Tog hver en duel med fråde om munden. Karakter: 4

Den uheldige tå til Uhres mål vil man huske. Desværre for Boilesen, der indtil da spillede voldsomt stærkt i det midterforsvar. Bomstærk, bolderobrende, rolig i sine clearinger og en pasningsfod over Superliga-niveau. Men han vil ærgre sig efter den her kamp. Karakter: 4

En assist i et derby som 18-årig. Ikke så tosset for stortalentet, som lige skulle bruge den første halve time til at finde sine holdkammerater, når han havde bolden på fødderne. Derefter løftede han sig og spillede med stor selvtillid. Han er altså kun 18 år! Karakter: 4

Gad vide, hvor længe der er zorba i de fodboldstænger. For det spiller altså bare for den 32-årige græker. Det er jo helt vildt at se, hvordan han hele tiden er i syne på den fodboldbane og bare med sin kvalitet og løbevillighed ejer kampen. Karakter: 6

(ud: 71.) Han mangler for ofte som mulig opspilsstation centralt, hvor Zeca er overladt med hele ansvaret for at modtage bolden med ryggen til Brøndby-spillerne. Det bliver meget anonymt, når man har set Falk derinde som boldsuger og kreativt omdrejningspunkt. Han skal finde sin rolle på det FCK-hold. Karakter: 2

(ud: 71.) Det var efter 64 minutter, man så, hvad det er, der mangler hos Fischer for tiden. Fart og et gran selvtillid. Kunne ikke løbe fra Brøndby-defensiven, og det samme var problemet i starten af kampen, da Falk gav ham en friløber med en dropbold. Stor arbejdsindsats, men Fischer skal komme med mere end bare det. Karakter: 3

(ud: 84.) Han blev fuldstændig pakket ind i blåt og gult stål i den første halve time, hvor han hverken fik lov at vende eller tage fat i bolden. Det lammer FCKs spil, men alligevel fandt Wind lidt magi frem med chippet til Falk inden 1-0-målet. Derfra faldt han for meget tilbage i anonymiteten. Karakter: 2

(ud: 75.) Han skal takke Wilczek for, at ingen husker dén afbrænder. Falk ramte ikke sin top på Brøndby Stadion, hvor han var alt for lidt i boldbesiddelse i forhold til, hvad der gør FC København gode. Den sidste aflevering sad heller ikke ofte nok. Karakter: 3

Selvfølgelig… selvfølgelig scorede Wilczek mod Brøndby igen. To gange endda. Han er nærmest programmeret til at ødelægge humøret hos de fans, der engang tilbad ham. Og på sin klassiske manér stak han bare lige en tå frem og dirigerede føringsmålet i nettet. Straffesparket brændte han, men afgjorde så til allersidst. Karakter: 5

Indskiftere:

(ind: 71.) Kom ind for at give lidt mere til den centrale midtbane, hvor Lerager ikke havde fundet taktstokken. Svær periode for Stage, der dog fik vist noget vilje og duelstyrke. Karakter: 4

(ind: 71.) Den unge offensivspiller banker på til startopstillingen, for han kommer med noget hver eneste gang. Der er god idéer, fart og kreativitet i Daramy. Og så stod han for det mål til 2-1, der tippede sejren til de hvide fra hovedstaden. Karakter: 5

(ind: 75.) Uden for bedømmelse.

(ind: 84.) Uden for bedømmelse.

(ind: 84.) Uden for bedømmelse.

Han holdt fast i sine 11 fra sejren over Randers, men flowet i FCK-spillet havde han ladet blive hjemme i Parken. Det blev nemlig rodet og uden en tydelig plan. Hverken da FCK skulle jagte et mål eller forsvare en føring. Men han fik sin første sejr over en af de tre nærmeste konkurrenter. Karakter: 4