Mestrene og sølvvinderne mødtes på Brøndby Stadion søndag aften, og det opgør slap guldvinderne fra sidste sæson bedst fra med en 2-0-sejr.

Brøndby var voldsomt meget på hælene i kampens begyndelse, og det var helt utroligt, at gæsterne ikke scorede på en af de mange store målchancer.

Situationen var så slem for Brøndby, at træner Niels Frederiksen efter et kvarter reagerede og kort efter lavede et systemskifte med en udskiftning af Anton Skipper, der havde et par fejlplaceringer.

De fire syndere i første halvleg – Awer Mabil, Gustav Isaksen, Evander og Pione Sisto – manglede alle skarphed og kunne se Mads Hermansen stå imod presset.

I anden halvleg kom Brøndby i stedet foran, da Andreas Bruus tog et dybt løb og hamrede et præcist indlæg ind til Anis Ben Slimane, der fik et rent hug på bolden.

Brøndby kom midtvejs i anden halvleg foran 2-0 ved Mikael Uhre, som lavede et klassisk løb ned mod målet og efterlod Erik Sviatchenko og Charles mange meter bag sig i duellen med en sikker scoring til følge.

Der kunne sagtens have stået 3-0 til FC Midtjylland allerede i første halvleg, hvis ikke den unge målmand havde taget en tryllerierne med sig ind på banen. En enkelt gang var Mads Hermansen ved at lave en kikser, som kostede, da han ligesom i kampen mod Salzburg viste svaghed i spillet med fødderne. Med han diskede selv op med redningerne og var en afgørende faktor for sit hold.

Karakter: 5





I mangel af angribere fik Awer Mabil chancen, men ligesom han så ofte har problemer med at finde en medspiller fra kantpositionen, havde han samme vanskeligheder foran kassen. Tre minutter inde i kampen fandt Gustav Isaksen ham helt fri i feltet, men selvom det var sværere at brænde chancen end at score, lykkedes det ham. Den afbrænder satte sig resten af kampen.

Karakter: 2

Brøndby 3-5-2

Mads Hermansen 5

Anton Skipper (ud: 19.) 2

Andreas Maxsø 4

Kevin Tshiembe 4

Andreas Bruus 4

Anis Ben Slimane (ud: 85.) 5

Josip Radosevic 3

Mathias Greve (ud: 46.) 2

Kevin Mensah 3

Mikael Uhre (ud: 74.) 4

Simon Hedlund (ud: 85.) 4

Snit: 3,6

---

Morten Frendrup (ind: 19.) 4

Christian Cappis (ind: 46.) 3

Andrija Pavlovic (ind: 74.) UB

Oskar Fallenius (ind: 85.) UB

Tobias Børkeeiet (ind 85.) UB

FC Midtjylland 3-4-1-2

Jonas Lössl 3

Henrik Dalsgaard 3

Erik Sviatchenko 2

Paulinho (ud: 83.) 3

Joel Andersson 3

Raphael Nwadike 4

Evander 3

Nikolas Dyhr (ud: 63.) 2

Pione Sisto (ud: 83.) 2

Gustav Isaksen (ud: 74.) 4

Awer Mabil (ud: 74.) 2

Snit: 2,8

---

Charles (ind: 63.) 2

Aral Simsir (ind: 74.) UB

Mads Kristian Hansen (ind: 74.) UB

Oliver Sørensen (ind: 83.) UB

Nicolas Madsen (ind: 83.) UB

Sikke en refleksredning fra Mads Hermansen på Evanders skud fra klos hold. Det er den slags, der gør, at klubbens ledelse ikke var spor nervøse for at sætte den unge mand ind i buret, da pladsen blev ledig. Hermansen stak bare hånden op, som var det en selvfølge på Evanders skud.

To situationer skilte sig ud i første halvleg, da Niels Frederiksen foretog en taktisk genistreg og pillede Anton Skipper ud, inden kampen overhovedet havde fundet sit fodfæste. Skipper stod forkert placeret på det indlæg, som Awer Mabil skulle have scoret på, og kort efter var der igen problemer i det område, da Isaksen headede på mål, og det tog Niels Frederiksen konsekvensen af.

Så kom den første sejr til Brøndby efter syv runder. Det havde gjort ondt at gå på landsholdspause vel vidende, at der også har været to europæiske kampe med nederlag, og derfor luner de tre point rigtig meget hos mestrene. Samtidig var det også første gang med et rent bur til holdet. FC Midtjylland kan glæde sig over, at Marrony fra nu af begynder træningen i Ikast. Det er der brug for.